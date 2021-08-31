Кого и чем наградили на педагогической конференции в Слуцке (список)

На конференции педагогических работников Слуцкого района, которая прошла в понедельник, 30 августа, учителя получили награды и благодарности. «Кур'ер» перечисляет, кого из педагогов отметили.
Почётной грамотой Минского областного исполнительного комитета награждён:
- Игорь Михайлович Житин, педагог дополнительного образования средней школы № 11.
Благодарность председателя Минского облисполкома объявили:
- Ивану Петровичу Васильеву, учителю технического труда средней школы № 12.
Благодарность председателя Слуцкого райисполкома объявили:
- Людмиле Михайловне Алешко, учителю информатики средней школы № 6,
- Инне Ивановне Гириной, заместителю директора Слуцкого социально-педагогического центра,
- Жанне Александровне Гончаренко, заведующей яслями-садом № 1,
- Наталье Николаевне Канавальчик, директору Лучниковской средней школы,
- Светлане Михайловне Кравченко, директору Мелешковской средней школы,
- Татьяне Александровне Рудь, заместителю директора по учебной работе средней школы № 13,
- Анжеле Альбертовне Севрук, заместителю директора Слуцкого районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации,
- Светлане Михайловне Хотенко, заведующей Слуцким районным учебно-методическим кабинетом,
- Марине Валерьевне Шкурской, учителю математики гимназии № 1.
В ТЕМУ. Кто пришёл на районную педагогическую конференцию в Слуцке (фото)