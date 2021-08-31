Кого и чем наградили на педагогической конференции в Слуцке (список)

На конференции педагогических работников Слуцкого района, которая прошла в понедельник, 30 августа, учителя получили награды и благодарности. «Кур'ер» перечисляет, кого из педагогов отметили.

Почётной грамотой Минского областного исполнительного комитета награждён:

Игорь Михайлович Житин, педагог дополнительного образования средней школы № 11.

Благодарность председателя Минского облисполкома объявили:

Ивану Петровичу Васильеву, учителю технического труда средней школы № 12.

Благодарность председателя Слуцкого райисполкома объявили:

Людмиле Михайловне Алешко , учителю информатики средней школы № 6,

, учителю информатики средней школы № 6, Инне Ивановне Гириной , заместителю директора Слуцкого социально-педагогического центра,

, заместителю директора Слуцкого социально-педагогического центра, Жанне Александровне Гончаренко , заведующей яслями-садом № 1,

, заведующей яслями-садом № 1, Наталье Николаевне Канавальчик , директору Лучниковской средней школы,

, директору Лучниковской средней школы, Светлане Михайловне Кравченко , директору Мелешковской средней школы,

, директору Мелешковской средней школы, Татьяне Александровне Рудь , заместителю директора по учебной работе средней школы № 13,

, заместителю директора по учебной работе средней школы № 13, Анжеле Альбертовне Севрук , заместителю директора Слуцкого районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации,

, заместителю директора Слуцкого районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, Светлане Михайловне Хотенко , заведующей Слуцким районным учебно-методическим кабинетом,

, заведующей Слуцким районным учебно-методическим кабинетом, Марине Валерьевне Шкурской, учителю математики гимназии № 1.

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