Приглашаем читателей «Кур'ера» на бесплатное занятие по йоге в гамаках. Приём заявок

В слуцкой студии йоги «Маленькая Будда» пройдёт бесплатное занятие по йоге в гамаках для читателей газеты «Кур'ер». Оно состоится в субботу, 18 сентября, в 14 часов. Количество мест ограничено.

Занятие будет длиться один час. Практику проведёт Виктория Капская, сотрудница газеты, преподаватель йоги.

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Положительные результаты занятий: растягивается позвоночник, увеличивается гибкость и подвижность суставов, снимается стресс, снижается утомляемость, улучшается эластичность мышц и сухожилий, успокаивается нервное напряжение и многое другое.

Не рекомендуется заниматься йогой в гамаках при физическом утомлении, болезни, во время температуры, менструации и сразу после еды.

Чтобы записаться на занятие, необходимо заполнить анкету.