В Копыле пройдут День белорусской письменности и областные «Дожинки-2021». Перед праздниками почитайте об этом городе

В Копыле 5 сентября пройдёт День белорусской письменности, а 18 сентября — областные «Дожинки-2021». Город активно готовится: например, на зданиях появились муралы. Предлагаем нашим читателям вспомнить, что «Кур'ер» писал об этом легендарном городе, который недавно стал старше Слуцка.
Сменил возрастВ 2016 году Копыль добавил к своему возрасту 268 лет и вошёл в число самых старых городов Беларуси. Копыльский районный Совет депутатов принял решение «Считать датой основания города Копыль первое письменное упоминание о Копыле — 1006 год».
След викингов
Белорусский археолог Леонид Колядинский проводил раскопки на замчище в Копыле. Он нашёл предметы, предположительно связанные с викингами. Есть вероятность, что скандинавские путешественники в наших краях волокли свои корабли из одной реки в другую. Тем более, что через Копыль проходил один из маршрутов знаменитого пути «из варяг в греки».
Проекты «Кур'ера», связанные с Копылем
- РЭПРЭСІРАВАНАЯ КАПЫЛЬШЧЫНА: СПІСЫ ПАЦЯРПЕЛЫХ У ПЕРАДВАЕННЫ ПЕРЫЯД. Электронны банк дадзеных пра капылян, што былі рэпрэсіраваны ў гады Савецкай улады. Гэта чарговая (пасля банка дадзеных «Імёны. Капыль») шматгадовая і вельмі важная праца жыхара Капыля Алега Паўкштэла. Дзякуючы створанаму ім архіву можна даведацца пра лёсы родных ці землякоў, што папалі пад прэс рэпрэсій у савецкія даваенныя часы.
- ІМЁНЫ. КАПЫЛЬ. 1941−1945. Электронны банк дадзеных «Імёны. Капыль». У ім сабрана інфармацыя аб салдатах, афіцэрах, партызанах, якія загінулі і зніклі без вестак у перыяд Вялікай Айчыннай вайны і якія маюць дачыненне да Капыльшчыны.