В Копыле пройдут День белорусской письменности и областные «Дожинки-2021». Перед праздниками почитайте об этом городе

В Копыле 5 сентября пройдёт День белорусской письменности, а 18 сентября — областные «Дожинки-2021». Город активно готовится: например, на зданиях появились муралы. Предлагаем нашим читателям вспомнить, что «Кур'ер» писал об этом легендарном городе, который недавно стал старше Слуцка.

Сменил возраст

След викингов

В 2016 году Копыльк своему возрасту 268 лет и вошёл в число самых старых городов Беларуси. Копыльский районный Совет депутатов принял решение «Считать датой основания города Копыль первое письменное упоминание о Копыле — 1006 год».

Белорусский археолог Леонид Колядинский проводил раскопки на замчище в Копыле. Он нашёл предметы, предположительно связанные с викингами. Есть вероятность, что скандинавские путешественники в наших краях волокли свои корабли из одной реки в другую. Тем более, что через Копыль проходил один из маршрутов знаменитого пути «из варяг в греки».

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