В магазинах КУП «Слуцкторг» в продаже лучшие голландские сорта лука-севка для посадки на зиму

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№ 12 «Посудохозяйственный» (ул. Копыльская, 5)

Уже в продаже лучшие голландские сорта лука-севка для посадки на зиму!

Холодостойкие, отлично переносят зимние условия, выдерживают крайне низкие температуры.

«Бирнформиге»

Срок созревания Среднеранний Период от всходов до уборки, дней 100−105 Форма луковицы Продолговато-грушевидная Масса луковицы, граммов 100−120 Окрас чешуи Светло-коричневый Вкус Слабоострый Лежкость Хорошая

«Стурон»

Срок созревания Среднеспелый Форма луковицы Продолговато-округлая Масса луковицы, граммов 100−120 Окрас чешуи Желто-коричневый Вкус Полуострый Лежкость Хорошая

«Штутгартер»

Срок созревания Ранний Форма луковицы Плоско-округлая Масса луковицы, граммов 100−120 Окрас чешуи Золотисто-коричневый Вкус Полуострый Лежкость Хорошая

«Шакспире»

Лежкость Хорошая Вкус Полуострый Срок созревания Среднеранний Форма луковицы Округлая Масса луковицы, граммов 120−140 Окрас чешуи Золотисто-коричневый

«Ред Барон»

Срок созревания Среднеспелый Форма луковицы Плоско-округлая Масса луковицы, граммов 110−130 Окрас чешуи Темно-красный Вкус Полуострый Лежкость Очень хорошая

«Сеншу Елоу»

Лежкость Хорошая Вкус Полуострый Срок созревания Среднеранний Форма луковицы Плоско-округлая Масса луковицы, граммов 130−150 Окрас чешуи Золотисто-желтый

НОВИНКА!

Чеснок озимый семенной «Заврат»

Приглашаем за покупками!

КУП «Слуцкторг» УНП 600 154 555