В магазинах КУП «Слуцкторг» в продаже лучшие голландские сорта лука-севка для посадки на зиму

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В магазинах КУП «Слуцкторг»:

  • № 7 «Промтовары» (ул. Ленина, 195);
  • № 18 «Дачник» (ул. Ленина, 118);
  • № 12 «Посудохозяйственный» (ул. Копыльская, 5)

Уже в продаже лучшие голландские сорта лука-севка для посадки на зиму!

Холодостойкие, отлично переносят зимние условия, выдерживают крайне низкие температуры.

«Бирнформиге»

Срок созревания Среднеранний
Период от всходов до уборки, дней 100−105
Форма луковицы Продолговато-грушевидная
Масса луковицы, граммов 100−120
Окрас чешуи Светло-коричневый
Вкус Слабоострый
Лежкость Хорошая

«Стурон»

Срок созревания Среднеспелый
Форма луковицы Продолговато-округлая
Масса луковицы, граммов 100−120
Окрас чешуи Желто-коричневый
Вкус Полуострый
Лежкость Хорошая

«Штутгартер»

Срок созревания Ранний
Форма луковицы Плоско-округлая
Масса луковицы, граммов 100−120
Окрас чешуи Золотисто-коричневый
Вкус Полуострый
Лежкость Хорошая

«Шакспире»

Лежкость Хорошая
Вкус Полуострый
Срок созревания Среднеранний
Форма луковицы Округлая
Масса луковицы, граммов 120−140
Окрас чешуи Золотисто-коричневый

«Ред Барон»

Срок созревания Среднеспелый
Форма луковицы Плоско-округлая
Масса луковицы, граммов 110−130
Окрас чешуи Темно-красный
Вкус Полуострый
Лежкость Очень хорошая

«Сеншу Елоу»

Лежкость Хорошая
Вкус Полуострый
Срок созревания Среднеранний
Форма луковицы Плоско-округлая
Масса луковицы, граммов 130−150
Окрас чешуи Золотисто-желтый

НОВИНКА!

Чеснок озимый семенной «Заврат»

Приглашаем за покупками!

КУП «Слуцкторг» УНП 600 154 555