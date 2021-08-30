В магазинах КУП «Слуцкторг» в продаже лучшие голландские сорта лука-севка для посадки на зиму

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Уже в продаже лучшие голландские сорта лука-севка для посадки на зиму!
Холодостойкие, отлично переносят зимние условия, выдерживают крайне низкие температуры.
«Бирнформиге»
|Срок созревания
|Среднеранний
|Период от всходов до уборки, дней
|100−105
|Форма луковицы
|Продолговато-грушевидная
|Масса луковицы, граммов
|100−120
|Окрас чешуи
|Светло-коричневый
|Вкус
|Слабоострый
|Лежкость
|Хорошая
«Стурон»
|Срок созревания
|Среднеспелый
|Форма луковицы
|Продолговато-округлая
|Масса луковицы, граммов
|100−120
|Окрас чешуи
|Желто-коричневый
|Вкус
|Полуострый
|Лежкость
|Хорошая
«Штутгартер»
|Срок созревания
|Ранний
|Форма луковицы
|Плоско-округлая
|Масса луковицы, граммов
|100−120
|Окрас чешуи
|Золотисто-коричневый
|Вкус
|Полуострый
|Лежкость
|Хорошая
«Шакспире»
|Лежкость
|Хорошая
|Вкус
|Полуострый
|Срок созревания
|Среднеранний
|Форма луковицы
|Округлая
|Масса луковицы, граммов
|120−140
|Окрас чешуи
|Золотисто-коричневый
«Ред Барон»
|Срок созревания
|Среднеспелый
|Форма луковицы
|Плоско-округлая
|Масса луковицы, граммов
|110−130
|Окрас чешуи
|Темно-красный
|Вкус
|Полуострый
|Лежкость
|Очень хорошая
«Сеншу Елоу»
|Лежкость
|Хорошая
|Вкус
|Полуострый
|Срок созревания
|Среднеранний
|Форма луковицы
|Плоско-округлая
|Масса луковицы, граммов
|130−150
|Окрас чешуи
|Золотисто-желтый
НОВИНКА!
Чеснок озимый семенной «Заврат»
Приглашаем за покупками!
КУП «Слуцкторг» УНП 600 154 555