В аквапарк и спа с отличной скидкой: «Красный пищевик» и «Лебяжий» проводят совместную акцию

Любите не только зефир и мармелад, но и с пользой проводить время? Тогда наша акция идеально для вас подходит! С 23 августа по 30 сентября можно получить скидку 40% на услуги бассейна (аквазона) и бани «территория спа» в аквапарке «Лебяжий»! Для этого нужно лишь зайти в любой фирменный магазин фабрики «Красный пищевик» и купить любимых сладостей на сумму от 15 рублей! Нет ничего проще, скажете вы, и будете абсолютно правы! Проводите время вкусно и с пользой вместе с нами!

Список фирменных магазинов, в которых действует акция:

Слуцк, ул. Ленина, 150

Минск, ул. Белинского, 15

Минск, ул. Мулявина, 3 пом 63

Минск, ул. Казинца, 120

Минск, ул. Стахановская, 21

Минск, ул. Чечота, 11 пом. 196В

Минск, ул. Воронянского, 1а

Минск, ул. Маяковского, 154

Минск, ул. Одинцова, 20

Минск, ул. Калиновского, 55

Минский р-н, аг. Сеница, ул. Зелёная, 1/5

Жодино, ул. 50 лет Октября, пав.14

Минск, ул. Веры Хоружей, 8 (рынок Комаровка п 3,1)

Бобруйск, ул. Социалистическая, 94

Бобруйск, ул. Бахарова, 145

Бобруйск, ул. К. Маркса, 51/75

Могилев, ул. Крыленко, 4

Витебск, ул. Коммунистическая, 27−70

Витебск, проспект Черняховского, 1−51

Новополоцк, ул. Молодёжная, 169

Барановичи, ул. Брестская, 226

Быхов, ул. Гвардейская, 1В

Верхнедвинск, ул. Советская, 42

Мозырь, бульвар Дружбы, 3А

Глубокое, ул. Энгельса, 3

Орша, ул. Островского, 30

Пинск, проспект Жолтовского, 41

Чашники, ул. Базарная, 1

Акция распространяется на 1−3 человека. Срок действия дополнительного чека — 30 дней с даты получения. Будь на сладкой волне!

ОАО «Красный пищевик» УНП 700 067 279