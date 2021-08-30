В аквапарк и спа с отличной скидкой: «Красный пищевик» и «Лебяжий» проводят совместную акцию

Любите не только зефир и мармелад, но и с пользой проводить время? Тогда наша акция идеально для вас подходит! С 23 августа по 30 сентября можно получить скидку 40% на услуги бассейна (аквазона) и бани «территория спа» в аквапарке «Лебяжий»! Для этого нужно лишь зайти в любой фирменный магазин фабрики «Красный пищевик» и купить любимых сладостей на сумму от 15 рублей! Нет ничего проще, скажете вы, и будете абсолютно правы! Проводите время вкусно и с пользой вместе с нами!
Список фирменных магазинов, в которых действует акция:
- Слуцк, ул. Ленина, 150
- Минск, ул. Белинского, 15
- Минск, ул. Мулявина, 3 пом 63
- Минск, ул. Казинца, 120
- Минск, ул. Стахановская, 21
- Минск, ул. Чечота, 11 пом. 196В
- Минск, ул. Воронянского, 1а
- Минск, ул. Маяковского, 154
- Минск, ул. Одинцова, 20
- Минск, ул. Калиновского, 55
- Минский р-н, аг. Сеница, ул. Зелёная, 1/5
- Жодино, ул. 50 лет Октября, пав.14
- Минск, ул. Веры Хоружей, 8 (рынок Комаровка п 3,1)
- Бобруйск, ул. Социалистическая, 94
- Бобруйск, ул. Бахарова, 145
- Бобруйск, ул. К. Маркса, 51/75
- Могилев, ул. Крыленко, 4
- Витебск, ул. Коммунистическая, 27−70
- Витебск, проспект Черняховского, 1−51
- Новополоцк, ул. Молодёжная, 169
- Барановичи, ул. Брестская, 226
- Быхов, ул. Гвардейская, 1В
- Верхнедвинск, ул. Советская, 42
- Мозырь, бульвар Дружбы, 3А
- Глубокое, ул. Энгельса, 3
- Орша, ул. Островского, 30
- Пинск, проспект Жолтовского, 41
- Чашники, ул. Базарная, 1
Акция распространяется на 1−3 человека. Срок действия дополнительного чека — 30 дней с даты получения. Будь на сладкой волне!
ОАО «Красный пищевик» УНП 700 067 279