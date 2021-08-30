На пересечении улицы Энергетиков и трассы Р23 установили светофоры. Какую проблему это решит (репортаж Александра Бранкевича)

История с изменением маршрута автобусов, которые едут на ПЭС, может закончиться хорошо. Сейчас переход через трассу стал безопаснее — в скором времени там должны заработать новые светофоры.

КОНТЕКСТ. После реконструкции трассы Р23 и открытия слуцкого участка автобусному парку пришлось изменить маршруты автобусов № 4, № 6 и № 12 — они больше не проезжают по улице Энергетиков. Городской транспорт пустили в объезд без остановок «посёлок Роза» и «посёлок Ивановский». Люди, живущие в этом районе, должны переходить оживлённую трассу и идти пешком к ближайшим остановкам: либо на ДСУ-9, либо к СЭС.

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Приятного просмотра!

Ведущий: Александр Бранкевич, Видео: Глеб Рулёв

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