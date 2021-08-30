«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на понедельник, 30 августа. Заработная плата от 1200 до 1900 рублей.

От 1900 рублей

Главный энергетик

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Образование: не указано.

Требования:

опыт работы — 3−6 лет

умение работать в команде.

Организация: «Вуден Хаус Бел».

1630−1740 рублей

Директор магазина

Образование: не ниже среднего специального.

Требования:

желателен опыт работы с продовольственной группой товаров на руководящих должностях

уверенное владение ПК

опыт в организации работы коллектива

готовность к высокому уровню ответственности.

Организация: сеть магазинов «Доброном» и дискаунтеров «Копеечка».

От 1700 рублей

Главный инженер

Образование: высшее.

Требования: не указаны.

Организация: ОАО «ВОЛАТАВТО».

От 1500 рублей

Отделочник

Образование: не указано.

Требования:

ответственное отношение к работе

пунктуальность, исполнительность

бережное отношение к инструменту

желание работать и зарабатывать.

Организация: ЧПУП «БелстройПласт ЛТД».

1500 рублей

Электромонтёр-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети

Образование: общее среднее.

Требования: не указаны.

Организация: ОАО «БЕЛСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ».

1400 рублей

Плиточник

Образование: не указано.

Требования:

опыт работы обязателен

ответственное отношение к работе.

Организация: Филиал СУ № 25 ОАО «Минскпромстрой».

От 1300 рублей

Фармацевт-провизор

Образование: среднее специальное или высшее фармацевтическое.

Требования:

знание законодательства в сфере обращения лекарственных средств

активная жизненная позиция, ориентация на конечный результат.

Организация: компания ОДО «Тишас».

1300 рублей

Начальник участка

Образование: высшее.

Требования:

наличие опыта работы

внимательное и ответственное отношение к работе.

Организация: УМС № 108 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции».

От 1200 рублей

Главный технолог

Образование: высшее.

Требования:

опыт работы не менее 5-ти лет.

Организация: ОАО «Слуцкая мебельная фабрика».

Специалист по продаже автозапчастей

Образование: высшее или среднее техническое.

Требования:

опыт работы в продажах

знание устройства автомобиля

опыт работы с каталогами по подбору запчастей для грузовых автомобилей, знание рынка автозапчастей своего региона будет являться преимуществом.

Организация: «ТракБел».