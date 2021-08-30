«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на понедельник, 30 августа. Заработная плата от 1200 до 1900 рублей.
От 1900 рублей
Главный энергетик
Образование: не указано.
Требования:
- опыт работы — 3−6 лет
- умение работать в команде.
Организация: «Вуден Хаус Бел».
1630−1740 рублей
Директор магазина
Образование: не ниже среднего специального.
Требования:
- желателен опыт работы с продовольственной группой товаров на руководящих должностях
- уверенное владение ПК
- опыт в организации работы коллектива
- готовность к высокому уровню ответственности.
Организация: сеть магазинов «Доброном» и дискаунтеров «Копеечка».
От 1700 рублей
Главный инженер
Образование: высшее.
Требования: не указаны.
Организация: ОАО «ВОЛАТАВТО».
От 1500 рублей
Отделочник
Образование: не указано.
Требования:
- ответственное отношение к работе
- пунктуальность, исполнительность
- бережное отношение к инструменту
- желание работать и зарабатывать.
Организация: ЧПУП «БелстройПласт ЛТД».
1500 рублей
Электромонтёр-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети
Образование: общее среднее.
Требования: не указаны.
Организация: ОАО «БЕЛСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ».
1400 рублей
Плиточник
Образование: не указано.
Требования:
- опыт работы обязателен
- ответственное отношение к работе.
Организация: Филиал СУ № 25 ОАО «Минскпромстрой».
От 1300 рублей
Фармацевт-провизор
Образование: среднее специальное или высшее фармацевтическое.
Требования:
- знание законодательства в сфере обращения лекарственных средств
- активная жизненная позиция, ориентация на конечный результат.
Организация: компания ОДО «Тишас».
1300 рублей
Начальник участка
Образование: высшее.
Требования:
- наличие опыта работы
- внимательное и ответственное отношение к работе.
Организация: УМС № 108 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции».
От 1200 рублей
Главный технолог
Образование: высшее.
Требования:
- опыт работы не менее 5-ти лет.
Организация: ОАО «Слуцкая мебельная фабрика».
Специалист по продаже автозапчастей
Образование: высшее или среднее техническое.
Требования:
- опыт работы в продажах
- знание устройства автомобиля
- опыт работы с каталогами по подбору запчастей для грузовых автомобилей, знание рынка автозапчастей своего региона будет являться преимуществом.
Организация: «ТракБел».