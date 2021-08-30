В понедельник, 30 августа, в Слуцке проходит конференция педагогических работников Слуцкого района «Формирование патриотических ценностей — важнейший ресурс образования Случчины». «Кур'ер» сфотографировал слуцких педагогов, которые туда пришли.

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