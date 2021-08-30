21 июля этого года на общественное обсуждение был вынесен проект указа «О вопросах автомобильных перевозок». Sputnik. by пообщался с водителем такси из Витебска и выяснил, почему новый указ может спровоцировать массовые сокращения среди таксистов и рост цен на услуги перевозчиков.

Что в указе?

Документом предусматривается ряд нововведений в сфере бизнеса такси, которые призваны усилить контроль за качеством перевозки пассажиров. После его подписания будут введены:

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регистрационные карты автомобиля,

карты допуска водителя,

карты допуска диспетчера,

ограничительные меры за нарушение законодательства в сфере автомобильных перевозок.

Нанимателей обяжут заключать трудовые договоры с работниками, и, кроме того, законодатели хотят «отрегулировать вопросы аренды транспортного средства с экипажем при выполнении автомобильных перевозок пассажиров».

Отдельно в проекте документа предлагаются внесения изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» с целью «комплексного охвата контрольными мероприятиями» перевозчиков.

Без таксометров

«Я, как и многие знакомые таксисты, не выдаю чеки, более того, мы ездим вообще без таксометров. Таксометры должны устанавливать фирмы-наниматели, а не водители», — рассказал водитель такси из Витебска Сергей (имя изменено).

Сергей рассказал, что по документам он наёмный работник, который просто арендует машину, а сам автомобиль в данном случае такси не является.

«По сути, я занимаюсь частным извозом, а работать по приложению агрегатора перевозок у нас не запрещено», — отметил таксист.

По словам Сергея, даже если такую машину остановит ГАИ, то претензий предъявить не сможет, а вот транспортная инспекция может «испортить жизнь». Например, в начале и середине года инспекторы под видом обычных клиентов вызывали такси и расплачивались наличными. При этом требовали у водителя документы, чек, спрашивали, где установлен таксометр, а если всего этого не было, то выписывали крупные штрафы.

«У нас с фирмой есть договорённость, что такие штрафы оплачивает наниматель, однако никто из моих коллег не попался. Знаю ребят из других таксопарков, попавшихся на извозе без чеков, но оплачивали их фирмы или нет, не знаю», — сообщил собеседник.

Сергей рассказал, что в Витебске есть таксопарки, которые работают полностью легально, т. е. с кассовыми аппаратами, таксометрами и чеками, но до недавнего времени их было немного. После общественного обсуждения нового указа фирмы начали заключать договоры подряда и устанавливать таксометры в автомобилях. Недавно с Сергеем тоже заключили договор подряда.

Многие уйдут, или по кому ударит новый указ

«Больше всего денег потеряют фирмы-наниматели, поскольку им после того, как новый указ войдёт в силу, придётся вести строгую подотчётность и платить налоги со всей выручки, а не так, как сейчас: только с оплаты карточками. И всё же немало водителей такси уволится», — считает Сергей.

По словам Сергея, для многих знакомых водителей частный извоз — лишь приработок к основной работе. Но если проект указа останется в нынешнем виде, то им придётся официально становиться таксистами. А это означает потерю работы, которая была для них основной, и, соответственно, денег. Вынуждены будут уйти и водители, таксовавшие на личных автомобилях, поскольку после вступления в силу указа нельзя будет использовать автомобили такси для личных целей.

«Это одно из самых больших неудобств, по крайней мере, для меня. Сейчас я ежедневно плачу фирме по 40 рублей и могу ездить на машине куда угодно, владельцев авто волнует только то, чтобы я отдавал деньги. Если же указ подпишут, то на машине такси можно будет только работать. Получается, что водители, которые таксуют на личном авто, больше не смогут ими пользоваться по своему усмотрению, то есть им придётся либо покупать новое авто, либо уходить», — подчеркнул Сергей.

По его мнению, увольнение таксистов ударит в первую очередь по клиентам, поскольку возникнет дефицит водителей и цены подскочат, а агрегатор поднимет цены, чтобы компенсировать фирмам затраты. Более того, в Беларусь могут вернуться времена, когда каждый пытался иметь номер «своего» водителя.

При этом, отметил Сергей, у водителей заработки не должны снизиться, поскольку у них всё зависит от количества клиентов и поездок.

Как заработать в такси

Сейчас у Сергея заключён договор найма с компанией, в соответствии с которым он платит ей около 12% от выручки, причём фирма платит 10% налогов лишь с той выручки, которую проводят по банковским картам. Отследить платежи наличными невозможно, поскольку агрегатор не разглашает данные водителей и автомобилей.

«Сейчас у моего агрегатора в день реально заработать чистыми 100 рублей, но для этого нужно отпахать 12 часов», — заявил Сергей.

По его словам, у агрегатора расчётный период длится с 12 часов ночи до 12 часов ночи. За это время можно либо «сделать кассу» благодаря стоимости заказов, либо, если идут короткие и недорогие поездки, количеством заказов.

«Если в день берёшь 45 заказов, но их общая стоимость не доходит до 212 рублей, то агрегатор доплачивает водителю до этой суммы. Другое дело, что не все и не всегда могут столько заказов „набить“», — сообщил Сергей.

Как рассказал мужчина, ежедневная комиссия его таксопарков и агрегатора, в общей сумме, составляет 22% от заработанных денег. Из 212 рублей остаётся примерно 170, из которых таксопарку водитель ежедневно платит по 40 рублей за аренду автомобиля и 30 рублей за газ, на котором ездит автомобиль. По словам таксиста, в день он проезжает около 350 километров по городу.

«После всех выплат остаётся примерно 100 рублей в день. Если наездил больше, получишь больше, если меньше, соответственно, меньше или вообще выйдешь в ноль», — объяснил Сергей.

При этом он отметил, что самостоятельно с агрегатором водители работать не могут — обязательно нужна лицензия. В Витебске даже появился таксопарк, где нет ни одной машины, и водители работают на собственных авто, т. е. таксопарк, не имея собственных машин, получает деньги, практически «из воздуха».

«Многие фирмы перед подписанием указа стали объединяться, чтобы пережить возможный кризис, с учётом ошибок, из-за которых недавно налоговая закрыла одну из витебских компаний. Как раз после этого случая со мной и подписали договор подряда», — отметил Сергей.

По его словам, пока никто не знает всех последствий, которыми может обернуться подписание указа, но таксисты и владельцы фирм уверены, что, по крайней мере, в первое время бизнес такси в Беларуси ждёт кризис, а пассажиров — увеличение цен.