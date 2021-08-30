С 1 сентября в Беларуси будут регулировать цены на стройматериалы

Министерство строительства и архитектуры приняло решение о введении в Беларуси нового порядка формирования цен на стройматериалы. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом портале и вступает в силу с 1 сентября.

Документом установлен предельный норматив рентабельности, используемый для определения суммы прибыли, подлежащей включению в цены на строительные материалы, изделия, конструкции, используемые при строительстве объектов (за исключением автомобильных дорог, мостов и тоннелей), финансируемых полностью или частично за счёт средств республиканского или местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов и внешних займов.

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Для юрлиц и ИП при реализации предельный норматив рентабельности составляет 20% плановой себестоимости без учёта расходов, связанных с их транспортировкой до пункта разгрузки, определённого договором. Для тех юрлиц и ИП, которые выполняют функцию подрядчика для собственного использования (за исключением строительства хозяйственным способом), — в размере 15% к плановой себестоимости без учёта расходов, связанных с их транспортировкой до места применения.

Предельная максимальная оптовая надбавка установлена в размере 10% от контрактной цены независимо от количества участвующих посредников.

Отпускные цены на строительные материалы, изделия, конструкции, ввезённые на территорию Беларуси и реализуемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, определяются исходя из контрактной цены, расходов по импорту (таможенных сборов и пошлин, процентов по кредитам (займам, гарантиям), исчисленных до момента оплаты покупателем за поставляемые товары согласно договору, иных расходов, связанных с выполнением установленных законодательством требований при выпуске товаров в свободное обращение. Также цены зависят от расходов на страхование груза, транспортных расходов по приобретению товара и предельной максимальной надбавки в размере 10% от контрактной цены.

К постановлению прилагается и перечень стройматериалов, включающий 33 пункта. Среди них цемент, кирпич, пиломатериалы, отделочные материалы, кровельные материалы, газовые плиты, отопительные приборы и другое.

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