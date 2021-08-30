«Позаботьтесь о воспитании достойного молодого поколения». Что сказал Андрей Янчевский на педагогической конференции в Слуцке

В Слуцке в понедельник, 30 августа, прошла конференция педагогических работников Слуцкого района «Формирование патриотических ценностей — важнейший ресурс образования Случчины».

В начале мероприятия выступил Андрей Янчевский, председатель Слуцкого райисполкома. Он сказал:

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«Уважаемые педагоги, дорогие друзья! В преддверии нового учебного года закономерны размышления каждого из вас о том, каким он будет, что принесёт, удачно ли сложится. Очень важно, чтобы наша общая надежда на успешное воплощение задач, которые поставлены перед системой образования, оправдалась в полном объёме.

Образование в современном мире — основное условие устойчивого развития государства и важнейший ресурс социальной стабильности. Направления дальнейшего развития отрасли обозначены главой государства на недавно прошедшем республиканском педагогическом совете.

Хочу отметить главное. Главное — это воспитание гражданина, сохранение единства страны. Нашему обществу сегодня необходимы целеустремлённость, гражданская сознательность и желание совершенствоваться, терпение, напряжённая работа и полная самоотдача каждого для своего блага и интересов общества.

Убедительно прошу вас, позаботьтесь о воспитании достойного молодого поколения. Ведь от того, что вы, педагоги, дадите молодёжи, что им заложите в сознание и душу, зависит не только их гражданская позиция, но и благополучие нашего государства.

Благодарю всех за качественную работу в 2020/2021 учебном году, за поддержку системы образования, поддержку родной страны и желаю успехов в выполнении поставленных задач на новый учебный год. С наступающим вас 1 сентября".