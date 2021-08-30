Почём цветы в Слуцке накануне начала нового учебного года

В понедельник, 30 августа, «Кур'ер» побывал на цветочном рынке в Слуцке и посмотрел, сколько стоят цветы и композиции накануне 1 сентября. А также поинтересовался, какую цену просят за цветы «частники» на улице.

В Слуцке бабушки продают цветы, выращенные у себя на участке. К примеру, букет из трёх гладиолусов или из домашних кустовых роз стоит 10 рублей.