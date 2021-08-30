Почём цветы в Слуцке накануне начала нового учебного года

Екатерина Смирнова
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Почём цветы в Слуцке накануне начала нового учебного года
Продавцы говорят, что пользуются спросом композиции, где цветы вставлены в специальнцю губку. Их можно купить за 20-40 рублей.

В понедельник, 30 августа, «Кур'ер» побывал на цветочном рынке в Слуцке и посмотрел, сколько стоят цветы и композиции накануне 1 сентября. А также поинтересовался, какую цену просят за цветы «частники» на улице.

Почём цветы в Слуцке накануне начала нового учебного года
Самый дешёвый букет на цветочном рынке — 10 рублей. Ветка хризантемы — тоже 10 рублей. Фотографии: Екатерина Смирнова
Почём цветы в Слуцке накануне начала нового учебного года
Готовые букеты. Цена самого дорогого — 60 рублей
Почём цветы в Слуцке накануне начала нового учебного года
Самые дешёвые розы были по 2 рубля, но их быстро разобрали. Остались только по 3 рубля за штуку. Букет из трёх роз стоит 15 рублей, из пяти — 20 рублей
Почём цветы в Слуцке накануне начала нового учебного года
Лилия «с добавками» — 15 рублей
Почём цветы в Слуцке накануне начала нового учебного года
Букет из гербер, независимо от цвета, — 20 рублей. Так же стоит букет из трёх хризантем или из трёх разных цветов
Почём цветы в Слуцке накануне начала нового учебного года
Продавцы говорят, что пользуются спросом композиции, где цветы вставлены в специальную губку. Их можно купить за 20−40 рублей
В Слуцке бабушки продают цветы, выращенные у себя на участке. К примеру, букет из трёх гладиолусов или из домашних кустовых роз стоит 10 рублей.
Почём цветы в Слуцке накануне начала нового учебного года
Цветы с приусадебного участка продаются вместе с другой «домашней» продукцией