Живу в районе мемориального комплекса. Достаточно часто хожу через него. Вечерами там своя жизнь.

Гуляют мамы с колясками, группы подростков сидят на скамейках и «веселятся». Дети помладше катаются на велосипедах и роликах между могилами. Часть ребят может лазить по скульптурной группе. В общем, ведут себя как на площадке для отдыха. Но ведь там же реальные захоронения!

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Кладбище во все времена считалось чем-то мистическим, и его посещение «регламентировалось» правилами и обычаями. Может быть, я в силу возраста начинаю брюзжать не по делу, но мне кажется, что мемориальный комплекс — не место для игр. И странно, что взрослые люди не видят проблемы в том, чтобы погулять по комплексу, покататься ребёнку на роликах, полазить по памятникам… Или я не прав?

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