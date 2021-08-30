«Прошу суд не лишать меня свободы». Сколько лет запросил прокурор жителю Слуцка по делу о сопротивлении милиционерам

В понедельник, 30 августа, в суде Слуцкого района продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении случчанина Т. Его обвиняют по части 2 статьи 363 УК РБ: в сопротивлении милиционерам с применением насилия.

Напомним, что случчанина Т. обвиняют в том, что он толкнул милиционера М. и ударил его в глаз, а также замахнулся на милиционера Б., а потом порвал ему куртку. Всё это он, согласно обвинению, сделал, чтобы помешать сотрудникам милиции задержать его и его сына.

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На третьем заседании прошли прения сторон, а обвиняемый сказал последнее слово. Два свидетеля не явились.

Прокурор запросил назначить обвиняемому Т. наказание «в виде ограничения свободы сроком на 4 года без направления в исправительное учреждение открытого типа».

Также прокурор добавил, что до вступления в силу приговора Т. оставить под подпиской о невыезде, а имущество обвиняемого освободить от ареста.

Потерпевший сказал, что согласен со всем сказанным прокурором и что ему больше нечего добавить.

Т. сказал: «Во всём раскаиваюсь, сожалею, что такое случилось. И впредь такого не будет. Прошу суд не лишать меня свободы».

Последнее слово

«Я сожалею. Поддался эмоциям. Не оценил правильно /./ Прошу извинения у потерпевшего. И очень сильно реально сожалею, что так вышло. Неправильно оценил ситуацию, вёл себя непристойно. Очень сожалею», — сказал Т.

Судья удалился для вынесения приговора, который будет оглашён 31 августа.

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