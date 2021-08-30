Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Ольга Паздерина
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Посмотрите, чем занимались жители Слуцка и гости нашего города на прошедшей неделе, с 23 по 29 августа. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

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Публикация от Екатерина Гришко (@_grishkina)

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Публикация от Любовь Гурбо (@liubovgurbo)

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Публикация от Таня Мацкевич (@tanya_matskevich)

 

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Публикация от Дмитрий Марченко (@dima5o27)

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Публикация от Марина Конопляник (@marinakonoplynik)

 

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Публикация от Надежда (@nadya_6_6_6)

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Публикация от @alesya0123

 

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Публикация от Наталья Валуева (@natalivalyeva)

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Публикация от Aleksandra Mironchik (@aks_miron)

 

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Публикация от @taniarak.tr