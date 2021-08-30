История свадебного платья, которое жительница деревни под Слуцком использовала больше 60 лет. Его можно носить и сейчас

Случчанка Нина Гуринович, о которой «Кур'ер» уже писал, 66 лет хранит своё подвенечное платье. После свадьбы она не положила его в сундук, а продолжала носить. Она рассказала, почему так получилось. А её правнучка Анастасия Шишко даже примерила это платье. Оказывается, его можно надеть и сейчас.

Сначала в сельсовет, потом — в церковь

Свадебное платье Нина Гуринович, жительница деревни Десятины, до сих пор бережно хранит в шкафу.

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«Когда готовилась к свадьбе, денег лишних не было. Продала продукты со своего участка, так и собрала, — рассказала женщина. — Наряд (платье, фату, туфли) покупала в Минске. Платье шёлковое, очень красивое было.

Свадьба состоялась 5 мая 1955 года. Вышла замуж за бокшицкого парня Ивана Гуриновича. Свадьба была весёлая. Сначала в сельсовете расписались. Потом сели в кузов грузовика и поехали в Слуцк. Там венчались в Михайловской церкви". Фату с венком Нина Михайловна потом передавала сёстрам, подругам, знакомым. «Многие невесты нашей местности выходили замуж в моём головном уборе. Сейчас уже не знаю, где он. А вот платье оставила себе и носила много лет», — сказала Нина Михайловна.

О превращениях свадебного платья

«Мама его потом немного видоизменила — перекрасила в зелёный цвет и укоротила рукава, — рассказала её дочь Валентина. — Так оно стало нарядом „на выход“, ведь лишних денег на обновы не было. Мама побывала в нём на многих праздниках, на свадьбах у подруг, сестёр, братьев. Ткань — шёлк, очень качественная, поэтому платье хорошо сохранилось и дожило до наших дней». Хозяйка платья сейчас уже не может его надеть, потому что с возрастом фигура изменилась, а вот правнучке оно вполне подошло. Анастасия Шишко, 11-классница Слуцкой школы № 13, с удовольствием позировала в прабабушкиной одежде.