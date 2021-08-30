7 важных фактов о национальном госэкзамене, который вводится с 2023 года

Мы уже писали о том, что ЦТ объединят с выпускными экзаменами. Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ), назвал семь важных фактов о национальном госэкзамене (НГЭ), который будут сдавать выпускники с 2023 года.

1. Национальный госэкзамен будет проводиться раньше ЦТ

Предполагается, что НГЭ выпускники будут сдавать не летом, как сейчас школьные экзамены и ЦТ, а в апреле. Единые даты экзаменов будут ставить на выходные дни. По словам Юрия Миксюка, обычно к апрелю школьники осваивают всю школьную программу, поэтому смогут справиться с выпускным экзаменом.

2. Организация экзамена будет та же, что и на ЦТ

Общие принципы проведения, рассадка, обеспечение информационной безопасности на всех этапах, контроль и так далее будут идентичны тем, которые используются сейчас при организации централизованного тестирования.

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3. Нельзя будет выбрать пункт сдачи обязательных экзаменов

Выпускники будут сдавать обязательные выпускные экзамены в пункте тестирования по месту жительства. Каждый район и его школы, в том числе районы Минска и областных центров, приказом Министерства образования будут закреплены за определённым пунктом проведения экзамена. Зарегистрироваться на экзамен нужно будет в указанном пункте.

4. Итоговая отметка в аттестате будет зависеть от результатов НГЭ

Как и отметки по школьным экзаменам, баллы НГЭ будут учитываться при выставлении итоговой отметки. Без результатов испытаний выпускник не сможет получить аттестат.

5. Результаты НГЭ можно будет использовать для поступления в вуз

Результат тестирования будет засчитываться при поступлении в высшие учебные заведения. Также можно будет выбрать дополнительные профильные ЦТ для поступления в вузы. Для творческих, спортивных, сельскохозяйственных экзаменов сохраняются внутренние экзамены. А ещё для поступления на заочную сокращённую форму нужно будет сдать два испытания по профессии.

6. Экзамен будет проходить в форме ЦТ

Национальные государственные экзамены по языкам и математике будут проводиться в форме ЦТ. По мнению Министерства образования, эта форма оправдала себя и позволяет непредвзято оценивать знания абитуриентов. И абитуриентам будет легче готовиться к поступлению, так как форма испытаний остаётся прежней и не нужно придумывать новые подходы к обучению.

7. Выпускники прошлых лет также смогут сдать ЦТ по 4 предметам

Выпускники прошлых лет, выпускники учреждений среднего специального или профессионально-технического образования либо те, кто по уважительной причине не смогли принять участие в национальном экзамене, смогут регистрироваться на ЦТ в обычном порядке для прохождения всех испытаний (не более четырех).

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