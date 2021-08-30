В белорусских школах появится новый факультатив «Основы финансовой грамотности»

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В белорусских школах появится новый факультатив - «Финансовая грамотность» Слуцк
Фото: nbrb.by

С нового учебного года в белорусских школах появится ещё один факультатив — «Основы финансовой грамотности». Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Курс предназначен для учащихся 8−9-х классов. В учебнике, который разработали Нацбанк, Министерство образования и авторский коллектив БГУ, есть теоретический материал и практические задания. В пособии — основные темы в сфере финансов:

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  • семейный бюджет,
  • страхование,
  • цифровой банкинг,
  • инвестиции, налоги,
  • кредиты,
  • депозиты,
  • финансовые биржи,
  • брокеры.

Пока что напечатано 6 тысяч экземпляров этого учебника, в ближайшее время они будут переданы в школьные библиотеки. Также будет электронная версия пособия в свободном доступе — на Национальном образовательном портале и Едином портале финансовой грамотности.