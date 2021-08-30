В белорусских школах появится новый факультатив «Основы финансовой грамотности»

С нового учебного года в белорусских школах появится ещё один факультатив — «Основы финансовой грамотности». Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Курс предназначен для учащихся 8−9-х классов. В учебнике, который разработали Нацбанк, Министерство образования и авторский коллектив БГУ, есть теоретический материал и практические задания. В пособии — основные темы в сфере финансов:
- семейный бюджет,
- страхование,
- цифровой банкинг,
- инвестиции, налоги,
- кредиты,
- депозиты,
- финансовые биржи,
- брокеры.
Пока что напечатано 6 тысяч экземпляров этого учебника, в ближайшее время они будут переданы в школьные библиотеки. Также будет электронная версия пособия в свободном доступе — на Национальном образовательном портале и Едином портале финансовой грамотности.