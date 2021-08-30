Детский развивающий центр «Лесенка» приглашает ребят с 10 месяцев до 14 лет на увлекательные и полезные занятия

Программы для детей ДОШКОЛЬНОГО возраста с 10 месяцев до 7 лет:

Подготовка к школе

Английский язык

Занятия по раннему развитию

Занятия с логопедом

Программы для детей ШКОЛЬНОГО возраста от 7 до 14 лет:

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Ментальная арифметика

Скорочтение

Каллиграфия

Логика

Английский язык

На занятиях по курсу «Подготовка к школе» ребята:

обучатся счёту, письму, чтению;

подготовят руки к письму;

получат развитие основных психических процессов;

познакомятся с окружающим миром;

сформируют навыки общения со сверстниками.

«Ментальная арифметика» — это программа развития умственных и творческих способностей, основанная на системе устного счёта. Освоив её, ребёнок сможет решать арифметические задачи в уме за считанные секунды. Пробное занятие — бесплатно.

Запись по телефонам:+375 29 66 11 588, +375 33 352 62 03

Адрес: г. Слуцк, ТЦ «Маяк», 5-й этаж, левое крыло

Instagram: @lecenka_centr

Вк: Детский развивающий центр Лесенка СлуцкСолигорск

ЧП «ДимЯр» УНП 690 722 573