Детский развивающий центр «Лесенка» приглашает ребят с 10 месяцев до 14 лет на увлекательные и полезные занятия

Программы для детей ДОШКОЛЬНОГО возраста с 10 месяцев до 7 лет:
- Подготовка к школе
- Английский язык
- Занятия по раннему развитию
- Занятия с логопедом
Программы для детей ШКОЛЬНОГО возраста от 7 до 14 лет:
- Ментальная арифметика
- Скорочтение
- Каллиграфия
- Логика
- Английский язык
На занятиях по курсу «Подготовка к школе» ребята:
- обучатся счёту, письму, чтению;
- подготовят руки к письму;
- получат развитие основных психических процессов;
- познакомятся с окружающим миром;
- сформируют навыки общения со сверстниками.
«Ментальная арифметика» — это программа развития умственных и творческих способностей, основанная на системе устного счёта. Освоив её, ребёнок сможет решать арифметические задачи в уме за считанные секунды. Пробное занятие — бесплатно.
Запись по телефонам:+375 29 66 11 588, +375 33 352 62 03
Адрес: г. Слуцк, ТЦ «Маяк», 5-й этаж, левое крыло
Instagram: @lecenka_centr
Вк: Детский развивающий центр Лесенка СлуцкСолигорск
ЧП «ДимЯр» УНП 690 722 573