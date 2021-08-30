Детский развивающий центр «Лесенка» приглашает ребят с 10 месяцев до 14 лет на увлекательные и полезные занятия

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Программы для детей ДОШКОЛЬНОГО возраста с 10 месяцев до 7 лет:

  • Подготовка к школе
  • Английский язык
  • Занятия по раннему развитию
  • Занятия с логопедом

Программы для детей ШКОЛЬНОГО возраста от 7 до 14 лет:

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  • Ментальная арифметика
  • Скорочтение
  • Каллиграфия
  • Логика
  • Английский язык

На занятиях по курсу «Подготовка к школе» ребята:

  • обучатся счёту, письму, чтению;
  • подготовят руки к письму;
  • получат развитие основных психических процессов;
  • познакомятся с окружающим миром;
  • сформируют навыки общения со сверстниками.

«Ментальная арифметика» — это программа развития умственных и творческих способностей, основанная на системе устного счёта. Освоив её, ребёнок сможет решать арифметические задачи в уме за считанные секунды. Пробное занятие — бесплатно.

Запись по телефонам:+375 29 66 11 588, +375 33 352 62 03
Адрес: г. Слуцк, ТЦ «Маяк», 5-й этаж, левое крыло

Instagram: @lecenka_centr
Вк: Детский развивающий центр Лесенка СлуцкСолигорск

ЧП «ДимЯр» УНП 690 722 573