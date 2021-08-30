Начало учебного года и День белорусской письменности — значимые для страны даты. А также День изобретения бюстгальтера и День бороды. Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на этой неделе, расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур'ера».

30 августа — День рождения электрического пылесоса. Пылесос был изобретён более 100 лет назад британцем Хьюбером Сесил Бутом. Он сконструировал довольно громоздкое устройство — Puffing Billy, которое вначале работало на нефтяном двигателе, а со временем перешло на электрический. Первый пылесос перевозили на лошадиной повозке, а чистку осуществляли через окно длинным шлангом.

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31 августа — День борьбы с провалами в памяти. Праздник был учреждён для привлечения внимания человечества к проблеме амнезии и необходимости «ухаживать» за своей головой (тренировать память, соблюдать режим дня, отдыха и питания, технику безопасности) и чтобы обезопасить себя от рассеянности.

31 августа 2016 года было открыто движение на протяжении автодороги Р23 «Минск-Микашевичи» от Минска до Слуцка, включая транспортную развязку вблизи деревни Василинки. Таким образом, весь участок трассы от Минска до Слуцка стал четырёхполосным, пишет «Наследие Слуцкого края».

1 сентября — День знаний — праздник, который символизирует начало учебного года. Его отмечают не только учителя и ученики, но и родители. 1 сентября 1998 года в Слуцке на базе средней школы № 1 начала работать гимназия № 1. В 2009 году на базе средней общеобразовательной школы № 7 начала действовать гимназия № 2, как пишет «Наследие Слуцкого края».

2 сентября — День свободного ветра в крыльях. Ощущение свободы тесно связано с нашей реакцией на мнения и оценки окружающих. Уверенный в себе человек, который осознаёт свою ценность, по праву может назвать себя внутренне свободным. Постарайтесь в этот день прислушаться к себе, почувствуйте свои истинные желания. Это прекрасный день, чтобы исполнить хотя бы одно из них!

3 сентября — День рождения бюстгальтера. Женщины мира могут поблагодарить за это создательницу бюстгальтера Мэри Фелпс Джейкоб. 3 сентября 1914 года Бюро патентов и товарных знаков США выдало ей патент на изделие, именуемое backless brassiere — «бесспинный лифчик», со временем его стали называть «бюстгальтер».

4 сентября — Всемирный день бороды. История ношения бороды — это история предпочтений, вкусов, модных тенденций, религиозных убеждений, представлений о красоте и мужественности. Каждая первая суббота сентября — это праздник, который отмечают и те, кто носит бороду, и те, кому нравится эта мода, и те, кто имеет отношение к услугам по уходу за бородой.

5 сентября — День белорусской письменности. Праздник впервые прошёл в городе Полоцке в 1994 году, а в этот раз его широко будут отмечать в Копыле. Баркулабовская летопись — это самый значимый памятник белорусской письменности.