Вспоминая сослуживцев. О сотрудниках милиции Аркадии Боровике и Александре Клещуке и их трудовые будни

Проработав в Слуцкой милиции 17 лет и уже давно находясь на пенсии, часто вспоминаю своих бывших сослуживцев. Я думаю, молодому поколению правоохранителей и жителям города интересно знать, какими были сотрудники милиции и их трудовые будни в 1970—1980-х.

Я хочу рассказать о работниках милиции Аркадии Боровике и Александре Клещуке.

Реклама

Работы милиции добавил противоалко­гольный закон

Аркадий Алексеевич Боровик родился в далёкие довоенные годы в деревне Красное Омговичского сельсовета. После службы в армии и демобилизации в 1959 году ему в военкомате порекомендовали продолжить службу в милиции. Что Аркадий и сделал. Уже через год младший сержант Боровик поступил на службу в Слуцкий ГРОВД. Параллельно учился в школе милиции в Минске.

Много лет, будучи старшим лейтенантом милиции, Аркадий Боровик прослужил участковым инспек­тором по Слуцку.

Все знают, что эта служба не из лёгких — работы много, рабочий день ненормированный, приходилось работать даже за полночь. Особенно прибавилось работы милиции после знаменитого противоалкогольного закона 1985 года. Тогда в городе расцвело массовое самогоноварение, чего раньше не было, а это повлекло за собой семейные скандалы, драки и другие преступ­ления на почве злоупотребления алкоголем.

Ситуация усугубля­лась тем, что слуцкие участковые в те времена были «безлошадные» и не всегда могли оперативно реагировать на вызов или сообщение. Иногда Аркадий Боровик обращался ко мне — за мной был закреплён автотранспорт. Я часто помогал ему собирать с улиц пьяниц и дебоширов, оформлять в ЛТП и на принудительные работы в Тимковичи.

Конечно же, работать никто из них не хотел, и через день-два мы снова замечали тех же пьянчуг у магазинов.

Хорошо запомнился ещё один эпизод, связанный со злоупотреблением спиртным. Из 1-го городка поступило сообщение, что в одном из бараков подралась группа женщин. Мы с Боровиком выехали на место. Как оказалось, женщины хорошо выпили и наперебой доказывали друг другу свою правоту. Дошло до рукоприкладства.

Мы слушали-слушали, и я уже достал папку с протоколами, чтобы помочь участковому с оформлением и задержанием. Но неожиданно для меня Боровик громко, но не злобно сказал: «Милые женщины, чтобы вас всех не наказывать, предлагаю вам помириться, простить друг другу все обидные слова и дальше жить мирно и дружно».

Женщины даже заулыбались, расслабились, конфликт был исчерпан, и я теперь понимаю, что на тот момент это было единственно верное решение.

Аркадия Алексеевича Боровика уже нет среди нас, но после себя он оставил добрую память.

Под рвущимися снарядами эвакуировал людей и животных

Александр Павлович Клещук на службу в Слуцкий ГРОВД пришёл в 1972 году, сразу после демобилизации из армии. Начинал в патрульно-постовой службе.

Наставником молодого сотрудника стал старшина милиции Леонид Саввич Пецко, командир отделения ППС. Пецко уже тогда, в 1970-е, отслужил около 20 лет и был профессионалом в своём деле — знал Слуцк как свои пять пальцев. Особенно его больные точки — злачные места, притоны, места самогоноварения. Поэтому Александру Клещуку можно было многому у него научиться, в том числе и тому, как разговаривать с людьми, как получать нужную информацию.

После поступления в школу милиции Клещука назначили участковым инспектором в отдел уголовного розыска.

Слуцк в то время был поделён на четыре сектора, в которых четыре участковых инспектора обеспечивали правопорядок. Работы хватало на каждом участке: побывать на месте, опросить потерпевших, выявить подозреваемого. У Клещука всё это получалось, и очень скоро он был назначен на должность старшего инспектора службы охраны общественного правопорядка.

В 1989 году Клещук становится руко­водителем участковых. А в 1996 году подполковник Клещук возглавил сводный отряд милиции во время ликвидации пожара и его последствий на военных складах в деревне Адамово Слуцкого района. Рискуя жизнью под рвущимися снарядами, милиционеры эвакуировали людей и животных в безопасную зону.

45 лет Александр Павлович охранял покой граждан, он один из старейших работников Слуцкой милиции.