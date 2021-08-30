Сколько можно заработать на продаже грибов и ягод? Белкоопсоюз озвучил закупочные цены

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Обзор цен на Слуцком рынке. Появились лисички, подешевел чеснок
Фото: Наталья Валентинова

Сколько можно заработать, сдавая лесные дары и приусадебный урожай в пункты приёма Белкоопсоюза? По словам Оксаны Скиндер, начальника управления заготовок Белкоопсоюза, цена зависит от качества и региона, пишет 1prof.by.

  • Яблоко — от 15 до 23 коп. за 1 кг.
  • Яблоко товарное — от 0,8 до 1,6 руб. за 1 кг.
  • Слива и алыча — от 1 до 2 руб. за 1 кг.
  • Рябина черноплодная — от 25 до 90 коп. за 1 кг.
  • Чеснок — от 3 до 5 руб. за 1 кг.
  • Картофель — от 60 коп. до 1 руб. за 1 кг.
  • Капуста свежая — от 80 коп. до 1 руб. за 1 кг.
  • Свёкла — от 0,80 до 1,2 руб. за 1 кг.
  • Лисички и белые грибы — от 6 до 10 руб. за 1 кг.
  • Другие виды грибов — от 2 до 5 руб. за 1 кг.
  • Брусника — от 2,5 до 4 руб. за 1 кг.

Согласно Лесному кодексу, каждый гражданин в Беларуси имеет право собирать дикорастущие плоды, ягоды и грибы, если использует их для удовлетворения личных нужд. При этом никаких налогов с него не взимают и специальных разрешительных документов не требуют.

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