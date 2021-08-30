В июне в Минске прошёл аукцион по продаже участков с незаконсервированными жилыми домами. Всего их было восемь. Торги прошли по пяти из них. Один лот продан единственному заявителю. На два лота заявлений не было.



Об этом сообщает Минский областной центр инвестиций и приватизации.

Напомним, что «Кур'ер» делал обзор этих домов. Участки выдавались жителям под строительство домов, но они этого не сделали и стройки не законсервировали. Поэтому некоторые участки вернулись государству через суды.

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Лот 17. Микрорайон «Геолог», участок № 46

Начальная цена лота — 13 274,82 руб. Его продали за 25 869 руб., то есть в 1,9 раза дороже.

Лот 18. Микрорайон «Геолог», участок № 78

Начальная цена лота — 10 997,31 руб. Его продали за 25 931 руб., то есть в 2,4 раза дороже.

Лот 19. Микрорайон «Новодворцы», участок № 3

Начальная цена лота — 9990,98 руб. Его продали за 10 990 руб.

Лот 20. Микрорайон «Новодворцы», участок № 13

Начальная цена лота — 9946,87 руб. Его продали за 10 942 руб.

Лот 21. Микрорайон «Новодворцы», участок № 32

Начальная цена лота — 14 029,94 руб. Участок с домом не купили.

Лот 22. Микрорайон «Новодворцы», участок № 40

Начальная цена лота — 10 670,25 руб. Его продали за 20 793 руб., то есть в 1,9 раза дороже.

Лот 23. Микрорайон «Новодворцы», участок № 67

Начальная цена лота — 12 974,26 руб. Его продали за 13 623 руб.

Лот 24. Район 3-го переулка Урицкого, участок № 1

Начальная цена лота — 28 693,77 руб. Участок с домом никто не купил.