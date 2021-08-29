Записки очевидца. Слуцк в 1917—1918 годы: новая власть, полная перестройка и немецкая оккупация

«Кур'ер» публикует отрывки из воспоминаний Василия Алексеевича Игнатьева (1887−1971), который в 1916—1923 годах жил и работал в Слуцке. Это настоящий экскурс в историю, который состоялся благодаря сайту «Наследие Слуцкого края», где можно прочитать все части воспоминаний о Случчине.
На новый 1917 год в Слуцком лазарете была устроена ёлка для раненых, в числе приглашённых был и я. Чувствовалось приближение февральской «грозы». В проведении этой революции принимал очень активное участие главный врач лазарета Хирин: ему было поручено произвести смену полиции на милицию. Как сейчас я вижу его разводящим по постам представителей новой власти с красными повязками на руках.
В дальнейшем события в городе были отражением общегосударственных событий: всё бурлило, всюду митинговали, а экономика катастрофически падала. Сатирическим явлением были «керенки», бумажные знаки — жёлтые достоинством в 20 рублей и зелёные — в 40 рублей. В зарплату их выдавали листами, и они не имели никакой цены. Новая гроза неумолимо надвигалась.
Новая власть в Слуцке
25-го октября была дождливая погода, а около книжного и писчебумажного магазина Гринвальда, что был на центральной улице города, с утра толпился народ: здесь висело написанное от руки сообщение об Октябрьской социалистической революции и к нему приложен список нового правительства во главе с В.И. Лениным.
Сообщение это обсуждалось на разные лады. Хозяйка нашей квартиры Беля Эпштейн даже высказывала предположение, что не является ли эта перемена осуществлением мечты евреев о Мессии.
Началась полная перестройка жизни
Первыми представителями новой власти в городе явились два гимназиста: Иванов — из восьмого класса и Попович — из седьмого класса. Дело было упорядочено с появлением командированного из центра ленинградского, тогда ещё петроградского, рабочего-швейника Владимирова, который стал во главе уездного исполкома.
Самым опасным моментом в жизни города был в это время катастрофический развал фронта и опасение, что неорганизованная масса людей нахлынет в него и могут быть эксцессы. Однако этого не случилось: главные массы солдат с фронта направились по линии Сморгонь — Минск, минуя Слуцк. В городе медленно налаживался порядок, между тем его ожидало новое испытание, которое обозначало уже подлинное вступление его в полосу «хождения по мукам».
Немецкая оккупация
В феврале 1918 года немцы вступили в город. Было воскресенье, и, как всегда, жители города из христиан после обедни прогуливались по главной улице. Вдруг вдали на линии шоссе со стороны фронта появилась чёрная точка. Точка эта по мере приближения к городу росла, и, наконец, можно было отчётливо различить впереди приближавшегося кортежа небольшую машину с немецким офицером, а за ней штук десять громадных автомашин с плотно стоящими на них немецкими солдатами, с ружьями на боку. «Гости» кричали: «Здравствуй, Русь!». Через два часа они уже разместились в городе, и их стало не видно: они как бы притаились. На другой день в город вошли тучные баварцы и ещё кое-какие военные части непрезентабельного вида, вероятно, «поскребышки» населения, мобилизованные в конце войны. Через некоторое время мы узнали, что немцы разоружили армию польского генерала Довбор-Мусницкого в количестве 60 тысяч, стоявшую под Бобруйском.
Первое распоряжение немецкого коменданта по городу, расклеенное в разных местах, имело следующие пункты: принимаются к хождению на равных основаниях русские, польские и немецкие денежные бумажные знаки по соответствующему курсу; за спекуляцию деньгами — расстрел. Немцы восстановили земство. Банк приступил к своим обычным операциям. Учебные заведения, в том числе — духовное училище, которое из-за отсутствия учеников не работало, представляли коменданту ведомости на выдачу жалования на немецком языке, и банк в соответствии с резолюцией выдавал деньги.
Представитель от немецкого командования присутствовал на заседаниях земской управы, причём при входе в зал снимал шпагу. Военный пастор во время богослужений приходил в собор и на пасхе стоял в алтаре.
От населения требовалось, чтобы при встрече с немецкими офицерами мужчины снимали головные уборы. В городе появился немецкий книжный магазин, но не было заметно, чтобы немцы стремились развивать торговые операции.
В общем, в городе создалась своеобразная идиллия: немецкие офицеры были гостями в богатых еврейских семьях. Жизнь в городе шла своим чередом, но у населения исподтишка «скупались» продукты сельского производства,
Ушли немцы из Слуцка в конце октября или начале ноября точно в день и час, которые они объявили населению. Перед уходом их командование ещё разыграло комедию с приведением служащих под германское подданство с приложением отпечатка пальца.
Наши «победители» при уходе больше походили на мокрых куриц. Ходили слухи, что когда это воинство проходило через Польшу к домашним пенатам, то поляки пораздевали его и оно голеньким заявилось домой. Подтвердилось известное изречение Наполеона Бонапарта, составленное на основании его собственного опыта: «От великого до смешного только один шаг».
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