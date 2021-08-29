Что тут в Слуцке… Рассказываем про местные новости, 29 августа

Отдел новостей
-
0

Случчанка Юлия Свистунова своими словами пересказывает новости:

  • закрытие PizzaSmile, разговоры об открытии KFC
  • закрытие магазина ProЗапас
  • ситуация на АЗС на 41-м километре
  • массовое смертельное отравление случчан и солигорчан на заработках в Карелии
  • массовая гибель рыбы в Случи недалеко от Слуцка
  • о видео ДТП на «зебре» с участием авто и велосипеда
  • зарплат 1237 рублей
  • вышка МТС и теории заговора
  • случчанин прочитал статью о сельском стороже, и решил помочь женщине с покупкой велосипеда

Видео: Алесь Достанко

Реклама