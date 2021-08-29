Что тут в Слуцке… Рассказываем про местные новости, 29 августа

Случчанка Юлия Свистунова своими словами пересказывает новости:
- закрытие PizzaSmile, разговоры об открытии KFC
- закрытие магазина ProЗапас
- ситуация на АЗС на 41-м километре
- массовое смертельное отравление случчан и солигорчан на заработках в Карелии
- массовая гибель рыбы в Случи недалеко от Слуцка
- о видео ДТП на «зебре» с участием авто и велосипеда
- зарплат 1237 рублей
- вышка МТС и теории заговора
- случчанин прочитал статью о сельском стороже, и решил помочь женщине с покупкой велосипеда
Видео: Алесь Достанко