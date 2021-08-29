Учат в школе: как в разных странах мира подготавливают водителей

Если вы просто путешествуете, то едва ли столкнетесь с необходимостью обучения в зарубежной автошколе. Другое дело, если вы переехали в другую страну или обосновались в ней на более или менее длительный срок.

Хотя главному — бесценному водительскому опыту — в автошколе не научат, тем не менее алгоритм подготовки будущих автомобилистов объясняет многое из того, что вы увидите на местных дорогах.

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Финляндия: самообразование и временное удостоверение

В Финляндии без личного автомобиля никуда — множество рассыпанных по территории страны хуторов, маленькие городки, расположенные на значительном расстоянии один от другого. Получить права можно уже с 15 лет, правда, только на скутер. С 16 — уже на малокубатурный мотоцикл (до 125 куб. см), а с 18 — обычные автомобильные права. Кстати, доступно обучение и на русском, но это дороже.

Собираясь за водительским удостоверением в Финляндии, будущий автомобилист сначала получает справку в полиции — там его проверяют по всем возможным базам. Затем кандидата ожидают как минимум три разделённых по времени этапа обучения: обычный, зимний и экстремальный (где отрабатываются заносы и прочие сложные ситуации). Программа обучения включает в себя самообразование и даже ведение специального электронного дневника, который проверяется инструктором автошколы. Кстати, сначала выдаются временные права, и с ними полагается ездить очень аккуратно, иначе постоянных не видать как своих ушей.

Мексика: права за 50 долларов

Ещё несколько лет назад обзавестись правами в Мексике можно было просто за деньги, причём совершенно официально. Полсотни долларов — и новенькое водительское у вас в кармане! Немудрено, что аварийность на дорогах страны просто зашкаливала.

С 2014 года будущие водители всё-таки сдают экзамены, правда, не особо утруждаясь, — испытание состоит из несложного теста и демонстрации простейших навыков обращения с автомобилем.

Германия: долгий и упорный труд

Желающие обучиться вождению в Германии должны настроиться на долгий и упорный труд. Программа обучения включает в себя расширенные курсы первой помощи, езду по автобану в тёмное время суток, самоподготовку на общедоступных автодромах.

Теории тоже хватает, причем если «завалить» ее три раза, то придется еще проходить так называемый тест на адекватность. Практическая часть экзамена — езда по городу — длится не менее 45 минут. Инструктор в Германии — профессия престижная и высокооплачиваемая, к уровню подготовки таких специалистов предъявляются самые жесткие требования. Равно как и к состоянию их учебных авто.

Корея: авто на вес золота на севере и упрощённая схема получения прав на юге

В Северной Корее получить права очень непросто — учиться нужно не менее года, а разновидностей водительских удостоверений существует не менее десятка, включая разрешения на управление спецтехникой. В программу обучения обязательно входит и ремонт автомобиля — транспортные средства в КНДР вообще на вес золота, и позволить себе личную машину до сих пор могут очень немногие.

А вот в соседней Южной Корее всё намного проще: шесть часов практики, минимум времени, несложный тест — и права в кармане. Немудрено, что сюда приезжают за удостоверениями японцы и китайцы: так намного проще получить заветную корочку, а потом просто обменять её на родине. К тому же это ещё и значительно дешевле.

Индия: дорожный хаос

США: страна на колёсах

Движение в Индии — классический образец дорожного хаоса, и обучение будущих водителей отчасти этому способствует. На самом деле к услугам инструкторов прибегает лишь немногочисленная обеспеченная прослойка населения. Все остальные учатся у родных и друзей, да и до получения прав дело доходит далеко не всегда. В лучшем случае денег хватает на оплату экзамена, но чтобы его не сдать, нужно «очень постараться». От кандидатов в водители требуется тронуться с места, изобразить правый поворот, а затем аккуратно остановиться. И всё, можно смело выезжать на дороги общего пользования.Америка — страна, в которой жизнь немыслима без личного автомобиля, поэтому права здесь разрешается получать уже с 16 лет. Правила разнятся от штата к штату, но есть и общие моменты. Так, теорию почти никто не учит в автошколе, куда проще зазубрить всё экстерном. Сдавать теоретический экзамен можно на 10 языках, и в их число входит русский. Тест содержит несколько десятков вопросов — не только на знание правил, но и на логику. Несколько ошибок допустимы.

Для подготовки к практической части обычно нанимают инструктора. Допуск к теории стоит 30−40 долларов, в такую же сумму обычно обходится и час вождения. Каждому требуется разное число дополнительных накатов, поэтому итоговая стоимость обучения сильно зависит от индивидуальных особенностей ученика. Но инспекторы лояльны к недочётам новичков, поэтому процент «заваливших» на практике невелик.

Швеция: права по почте

В программу обучения шведских водителей в обязательном порядке входит трёхчасовая лекция на тему того, чем за рулём заниматься недопустимо. Там рассказывают и об алкогольном опьянении, и об опасности недосыпа и усталости. Лёгкой жизни новичкам никто не обещает: так, они обязаны продемонстрировать навыки езды по скользкой дороге.

Длительность практической части экзамена при этом не регламентируется: кому-то везет «отстреляться» и за десять минут, кого-то гоняют по дорогам и час, и полтора. Что касается теории, то можно допустить до 18 ошибок в 70 вопросах. В случае успеха новенькие права присылают по почте в течение месяца; само собой, ездить без них нельзя, даже если экзамен был сдан безупречно.

Таиланд: на экзамен на личном транспорте

Жителей Таиланда прежде всего интересуют права на мотоцикл (читай: мотобайк). Пусть страна и ратифицировала Венскую конвенцию (это произошло только в 2020 году), использование российских водительских прав чревато штрафом и отказом в страховых выплатах в случае ДТП. Помимо этого, по местному водительскому удостоверению можно получить многократную скидку на посещение многих туристических достопримечательностей.

Автошкол в любом городе много. Вряд ли там можно найти кого-нибудь, кто сносно говорит по-английски, но даже это обычно не вызывает проблем с обучением. Ученику гарантируют получение прав, причем без дополнительных «сборов». Интересно, что в местном ГИБДД действует дресс-код: с вами откажутся разговаривать, если вы появитесь на экзамене в майке и шортах. Сам экзамен состоит из трёх этапов. Это физиологические тесты (на дальтонизм, ощущение расстояния, скорость реакции), теоретическая часть (50 вопросов, допускается 10% ошибок) и практика. Любопытно, что вождение сдаётся на личном транспорте, на котором вы преспокойно приезжаете в ГАИ без прав — никого это особенно не волнует.