Как на молодой случчанке выглядит одежда, связанная крючком десятилетия назад. Фото

Случчанка Наталья Бартошик много лет занимается вязанием крючком. Она считает, что такая одежда никогда не выходит из моды. «Кур'ер» проверил это, предложив примерить одежду, связанную десятилетия назад, молодым. Модели демонстрирует Анастасия Шишко.

«Вязание крючком — моё хобби, которым я занимаюсь около 40 лет. Крючком овладела в 19 лет, а одежду стала вязать больше 10 лет назад, — рассказывает Наталья. — В своё время мама вязала мне шапочки, воротнички к платьям. Не всегда они нравились. Захотела сама попробовать. Взяла в библиотеке книгу и стала учиться, постепенно освоила разные техники. Начала с шарфиков, воротничков, простых салфеток.

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Красота изделия зависит не только от мастерства, но и качества ниток, от сочетания их толщины, фактуры с размером крючка. Были времена, когда ниток было не достать.

Достоинства крючка в том, что с его помощью можно вязать где угодно: в дороге или во время просмотра фильма. Во время работы успокаиваюсь и прихожу в равновесие.

В моей коллекции платья, юбка, топики, кофточки, шали, шарфы, пончо. Есть платья и костюмы из ткани, украшенные вязаными деталями. Создавая одежду, я не повторяла образы из журналов точь-в-точь. Сочетала элементы разных фасонов.

Кофточку вязала за неделю, платье — за две-три. На сложный наряд уходило не больше месяца. Несколько лет назад в зале этнографии Слуцкого краеведческого музея была выставка моих работ «Чудеса из ниток».

Сейчас занимаюсь экологическим вязанием. Разрезаю старые трикотажные вещи и при помощи толстого крючка плету круглые коврики. Ещё вяжу воротнички, которые снова в моде. Раньше много дарила изделий знакомым, но за ними нужен особый уход: их нужно крахмалить, расправлять. Не все это делают правильно, и изделие теряет вид.

На одежду, связанную крючком, люди обращают внимание, потому что она неповторима. Однажды женщина на улице просила меня связать платье как на мне. Долго шла следом. Но я не вяжу на продажу, а только для собственного удовольствия".