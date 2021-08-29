В пятницу, 20 августа, в рамках 21-го тура чемпионата Беларуси 2021 года ФК «Слуцк» принимал дома ФК «Славия» (Мозырь). Матч закончился победой хозяев — 2:1. Игра прошла на стадионе «Городской» (Слуцк).

В первом тайме забитых голов не было. Команды ушли на перерыв со счётом 0:0.

Во втором тайме команды забили три гола. Открыли счёт случчане на 48-ой минуте матча. С пенальти отличился полузащитник Дмитрий Сасин. На 59-ой минуте Алексей Бутаревич (полузащитник ФК «Слуцк») удвоил преимущество точным ударом с 20-ти метров. Мозыряне отыграли один мяч на 67-ой минуте матча, на добивании успешно сыграл защитник гостей Владимир Есин. Больше забитых голов в матче не было.

Таким образом, после финального свистка ФК «Слуцк» обыграл мозырскую «Славию» со счётом 2:1.

После прошедшего матча в турнирной таблице реального времени ФК «Слуцк» остаётся на 13-ой строчке.

Следующий матч ФК «Слуцк» проведёт на выезде, наш клуб сыграет с брестским «Динамо». Следите за анонсом!