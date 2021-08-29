Происшествия на выходных: контрабандные сигареты, новый взрыв в Кабуле, допрос Агурбаш

В Минской области в субботу три раза нашли заблудившихся в лесу

В 12.00 спасателям позвонил пенсионер, который заблудился в Логойском районе. С ним поддерживали связь по телефону. Через четыре часа поисков мужчину нашли.

В 20.14 сообщили о потерявшемся в Копыльском районе. Мужчина заблудился в лесу вблизи деревни Язвины. Через час его нашли милиционеры.

Реклама

В 20.34 спасателям позвонила женщина и сообщила, что её муж заблудился в лесу вблизи деревни Яловка Узденского района. Связи с ним не было. Через час мужчина вышел из леса сам. МЧС

В Бресте лесовоз собрал «паровоз» из пяти машин

Украинские пограничники нашли в белорусском грузовике контрабандные сигареты

В воскресенье в Бресте З8-летний водитель лесовоза «МАЗ» перед перекрёстком столкнулся с остановившимся на светофоре «Рено». От этого «Рено» вьехал во впереди стоящий «Форд», «Форд» по инерции врезался в «Шкоду», а «Шкода» — в «Опель». Люди серьёзно не пострадали. Проводится проверка.

В воскресенье утром украинские пограничники обнаружили в тайнике белорусского грузовика с досками контрабандные сигареты. По состоянию на утро из тайника достали 192 ящика контрабандного табака. Выгрузка сигарет и их подсчет продолжались. SPUTNIK Беларусь

Анжелику Агурбаш вызывали на допрос в Москве

В Кабуле произошёл новый взрыв: это американская ракета

Артистка Анжелика Агурбаш рассказала, что была на допросе в Московском отделении полиции. Исполнительницу вызвали, чтобы ознакомить с материалами дела, которые прислали из Минска. Из Беларуси в Россию отправили запрос об экстрадиции и документы на межгосударственный розыск певицы. Её обвиняют в разжигании социальной вражды и розни, а также публичном оскорблении президента.

Видео: РИА НОВОСТИ

США нанесли авиаудар по автомобилю террориста-смертника, готовившего атаку у аэропорта Кабула. Очевидцы произошедшего утверждают, что ракеты уничтожили два автомобиля и часть жилого дома. Телеканал Ariana News сообщил, что в результате погибли шесть человек, включая четырех детей. В Пентагоне подчеркнули, что «значительные вторичные взрывы в автомобиле указывают на присутствие существенного количества взрывчатки».

В четверг в Кабуле случился теракт. Террорист-смертник взорвал бомбу на одном из КПП аэропорта. Ответственность за это взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». В результате погибли 13 военных из США и до 200 афганцев. Ответный авиаудар уничтожил двух главарей террористов. РИА НОВОСТИ, Медуза

Талибы убили афганского певца

Талибы, захватившие Афганистан, убили фолк-певца Фавада Андараби. Они вытащили музыканта из его дома в деревне и застрелили. Ранее в августе пресс-секретарь «Талибана» заявил, что в Афганистане запретят публично слушать и исполнять музыку. Медуза

В Милане охватило огнём целую многоэтажку

Высотный жилой дом на юге Милана загорелся в воскресенье. Сообщается, что огонь спустился вниз с одного из верхних этажей. Пострадавших, по предварительной информации, не зарегистрировано. РИА НОВОСТИ