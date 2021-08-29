В день, когда Илья родился, погиб его отец: он ехал в роддом впервые увидеть сына и разбился на машине. Мать не выдержала и начала пить, с каждым годом всё сильнее. Быстро скатилась и уже через несколько лет брала маленького сына в «путешествия на трассу» по Беларуси.

Маленький ребёнок страдал от голода, холода, отсутствия внимания. Когда его в 7 лет нашли спящим в ящике из-под картошки в соседнем подъезде, отдали бабушке. Но и там он чувствовал себя чужим и в итоге в 8 лет сам пришёл в милицию и попросился в детский дом.

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Это история про молодого парня, который добровольно прошёл через четыре детских дома. Ему приходилось драться стенка на стенку, голодать, терпеть унижения и издевательства. Несмотря на все трудности, он благодарен детскому дому, считает свой выбор осознанным и никого не винит в том, что его детство оказалось совсем уж не сахарным.

Сейчас Илье 24, он работает сразу на нескольких работах: снимается в кино и рекламе как модель, продаёт рекламу блогерам в соцсетях и планирует создать свой косметический бренд. Удивительным образом парень, который был «обречён» на провал, показывает, как можно прорываться в жизни из самой невыигрышной позиции, если у тебя есть стержень внутри и желание добиваться своего.

Вот некоторые цитаты из этого монолога: