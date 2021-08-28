ФК «Слуцк» сыграет дома против ФК «Славия». Прогноз на матч

В воскресенье, 29 августа, в рамках 21-го тура чемпионата Беларуси по футболу ФК «Слуцк» принимает дома ФК «Славия» (Мозырь). Начало игры в 16 часов. Матч пройдёт на стадионе «Городской».



Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

ФК «Слуцк». Случчане проиграли свой последний домашний матч «Витебску» со счётом 1:2. Сейчас наша команда находится около зоны переходных матчей, и ей необходимо побеждать.

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Напомним, что в первом круге случчане уступили мозырской «Славии» со счётом 1:3.

Стоит отметить, что этот счёт не отражал происходившего на поле. Ряд глупых ошибок случчан решили исход встречи не в пользу «сахарников».

Сегодня команды равны между собой, и исход предстоящей встречи может быть любым.

ФК «Славия». Команда располагается на 14-й строчке в турнирной таблице и рискует закончить сезон участием в переходных матчах. Хотя в целом команда в чемпионате неплохо смотрится в играх с середняками.

Ожидание от матча. И «Славии», и «Слуцку» необходимо побеждать, чтобы быть в турнирной таблице как можно выше. Наш прогноз: ФК «Слуцк» забьёт минимум один мяч. Об этом говорит статистика последних сыгранных матчей. Наша команда забивала в трёх последних играх минскому «Динамо», жодинскому «Торпедо-БелАЗ» и «Витебску».

Надеемся, что предстоящая игра не станет исключением.