Как живётся в сельской местности? Какие проблемы волнуют жителей деревень, а какие моменты их радуют? Об этом корреспондент «Кур'ера» узнала во время традиционной поездки по деревням нашего региона.

Михаил, деревня Радково (Солигорский район)

Здесь я проживаю уже 74 года, с самого рождения. Сразу ходил в нашу начальную школу, потом в соседние Чепели пешком. Затем армия, работа на калийном… Всё как у всех.

В какой-то момент уехал жить в Караганду. Через полгода отправился на три года в Забайкалье. В общем, моя жизнь как двухсерийный, а то и трёхсерийный индийский фильм.

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Самое смешное, что из 28 лет моей работы в трудовую книжку вошли только три. Никто же тогда не думал об этом. Работали, да и всё.

Сейчас я пенсионер, у меня два дома (один супруги). Нужно всё держать в чистоте, в красоте. Так что работы тьма, скучать некогда.

Вячеслав, деревня Болотчицы

В деревне хорошо, спокойно, уютно. Раньше Болотчицы были очень богатые. В колхозе всегда устраивали праздники, дарили всем подарки. Сейчас всё по-другому. Людей стало меньше, большинство — дачники. Но все стараются поддержать деревню. Везде чисто, облагорожено, цветы на клумбах. Клуб у нас пока ещё действует, стараемся проводить концерты, делаем праздники деревни. Народа собирается много. Выносим во двор технику, скамейки, стулья. Я сам пою в группе. Ездим выступать по разным деревням. Отдельно хочется поблагодарить председателя сельсовета. Она очень старается помочь и всегда заинтересована, чтобы что-то улучшить.

Надежда, деревня Радково (Солигорский район)

Есть на нашей улице большая проблема — сажалка. Раньше она была чистая, даже детей в ней купали. А сейчас она высохла, заросла и никому не нужна. Приедет трактор, обочину обкосит, а сажалка так и стоит заросшая. Только всякие гады из неё ползут. Страдают все. В огород боюсь выйти, ещё нарвусь на ужа. Клубнику всю слизни поели, которые тоже из сажалки ползут. Они даже до веранды доползают — жуть.

Очень хочется, чтобы Краснодворский сельский совет обратил внимание на нашу проблему.