Случчанка высказалась о скамейках на остановке, ресторане самообслуживания, парке и лежаках на пляже

На остановке напротив Дома культуры, возле магазина «1000 мелочей», есть клумбы. Раньше вокруг этих круглых клумб были удобные скамейки из дощечек. В этом году их зачем-то убрали. Людям было так удобно! А теперь с сумками даже присесть некуда в ожидании автобуса. На скамейке, которая на остановке, могут поместиться два, максимум три человека. Надо же соблюдать и социальную дистанцию из-за «ковида». Остальные — стойте.

Очень жалко, что в Слуцке закрылся «ТеремЪ». Как удобны рестораны самообслуживания. Не нужно долго ждать, когда принесут заказ. Там было очень современно, уютно. Думаю, что не я одна жалею об этом. Ресторан «ТеремЪ» проводил конкурс дневников для школьников. За отметки 9 и 10 вручались съедобные призы. Мой племянник не раз получал там пиццу. Проводились детские утренники, бывали вечера с живой музыкой. В общем, было где приятно провести время и детям, и молодёжи, и тем, кто постарше. Исчезло ещё одно место для отдыха…

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Зашла недавно в наш городской парк. Там нет ничего, кроме деревьев и скамеек. Хоть бы летом продавали мороженое и напитки. Даже фонтан не работает…

Ездила в июле на пляж в 11-м городке. Само место прекрасное и территория большая. Но всё такое устаревшее. Кабинки для переодевания, лежаки сбиты из досок как-то грубо. А ведь те же лежаки, если сделать их по правилам и со вкусом, могут быть очень стильными. Зонтикам, наверное, не один десяток лет. Они покрыты жестью, которую каждый год красят, но она за лето облупливается. Просто убожество…

А так хочется, чтобы Слуцк процветал!

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