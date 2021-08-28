Эхо недели: мор рыбы в Случи, KFС в Слуцке, жительница 11-го городка выпала из окна

На этой неделе случчане обнаружили в реке мёртвую рыбу. Оказалось, что KFС набирает работников для обслуживания ресторана в Слуцке, а вот PizzaSmile в «Маяке» прощается с нами. Женщина выпала из окна многоэтажки и погибла.

В городе и районе

С 30 августа по маршруту «Слуцк-Солигорск через Радково» пустят дополнительный автобус на месяц для изучения спроса. Он будет отправляться от автовокзала в Слуцке в 20.15, а от автовокзала в Солигорске — в 21.25 по понедельникам, вторникам, средам и четвергам.

дополнительный автобус на месяц для изучения спроса. Он будет отправляться от автовокзала в Слуцке в 20.15, а от автовокзала в Солигорске — в 21.25 по понедельникам, вторникам, средам и четвергам. Известную белорусскую писательницу Елену Василевич похоронили 25 августа в Слуцком районе на кладбище возле её родной деревни, рядом с могилой её матери.

На Случи возле деревни Новый Двор в понедельник обнаружили мор рыбы. Специалисты отобрали пробы воды, образцы погибшей рыбы и отправили их на исследование.

В центре Слуцка закрылся магазин «Pro Запас». Он не работает с пятницы, 20 августа.

магазин «Pro Запас». Он не работает с пятницы, 20 августа. Пиццерия PizzaSmile работает только до 5 сентября. Кто будет арендовать помещение после них, пока неизвестно. Между тем 25 августа на одном из сайтов появилось объявление с вакансией официанта в Слуцке для ресторана KFC.

только до 5 сентября. Кто будет арендовать помещение после них, пока неизвестно. Между тем 25 августа на одном из сайтов объявление с вакансией официанта в Слуцке для ресторана KFC. Около «Евроопта» на улице Максима Богдановича установили вышку сотовой связи.

Происшествия

В воскресенье, 22 августа, днём из окна 5-го этажа дома в 11-м городке выпала женщина 1974 года рождения. Предварительно, признаков криминала и насильственных действий не обнаружено.

женщина 1974 года рождения. Предварительно, признаков криминала и насильственных действий не обнаружено. 22 августа восемь белорусов, работавших на одном из предприятий в Карелии, употребили , предположительно, суррогатный алкоголь и отравились. Пятеро из них умерли. Ещё трое остаются в стационарах. Среди рабочих были случчане. Вот что рассказала жена одного из погибших.

, предположительно, суррогатный алкоголь и отравились. Пятеро из них умерли. Ещё трое остаются в стационарах. Среди рабочих были случчане. Вот что жена одного из погибших. У активистки и многодетной мамы из Слуцка Натальи Масюк дома прошёл обыск. Забрали два ноутбука. Свой процессуальный статус (если он есть) Наталья не знает.

Люди

Почитать и посмотреть

работает сторожем в яблоневом саду. Женщина рассказала «Кур'еру», бывает ли ей страшно, что есть у сторожа для безопасности и сколько она получает за свой труд.

Александр Бранкевич на этой неделе выпустил три видеосюжета. Один из них — про то, как у молодой случчанки украли светонакопительные фонарики, которые она установила на клумбе возле дома. Второй — про то, как она вообще посадила эту клумбу. И третий — про тротуар возле школы № 9, которого нет.

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Совхоз «Рачковичи» 26 августа отметил 100-летие в Лядно. Праздник совместили с районными «Дожинками». Смотрите фоторепортаж Александры Шагойко. «Кур'ер» завершил конкурс сочинений «Как я провёл лето». Почитайте работу победительницы Елизаветы Борисовец.