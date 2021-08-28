Проект worldstopexports.com на основании данных ВТО подготовил обзор «10 крупнейших экспортных товаров Беларуси». «Ежедневник» привёл выдержки из этой публикации.

Беларусь, крупнейшая страна Европы, не имеющая выхода к морю, в 2020 году отправила товаров по всему миру на сумму около 24,9 млрд долларов. Эта сумма отражает рост на 5,6% с 2016 года, но снижение на 24,6% с 2019 по 2020 год.

Реклама

В Беларуси производятся калийные удобрения, переработанные нефтяные масла, сыр и творог, пиломатериалы и тракторы. Вместе они составляют почти четверть (23,9%) от общей оценочной стоимости международных белорусских перевозок в 2020 году.

Последние доступные данные по странам за 2019 год показывают, что 82,6% продукции, экспортируемой из Беларуси, были закуплены импортерами в: России (41,3% от общемирового объема), Украине (12,6%), Великобритании (7%), Германии (3,9%). %), Польша (3,9%), Литва (3,2%), Нидерланды (2,4%), Казахстан (2,2%), Китай (1,9%), Бразилия (1,8%), Индия (1,2%) и Латвия (1,1%).

Что касается континентов, 84,4% стоимостного экспорта Беларуси было доставлено в европейские страны, а 11,2% было продано импортерам в Азии.

Беларусь отправила ещё 2,4% товаров в Латинскую Америку без Мексики, но включая Карибский бассейн. Ещё меньший процент приходится на Африку (1,1%), Северную Америку (0,7%) и Океанию, во главе с Новой Зеландией и Австралией (0,2%).

Учитывая, что население Беларуси составляет 9,4 млн человек, её общий экспорт в размере 21,7 млрд долларов в 2020 году составляет примерно 2300 долларов на каждого жителя.

Топ-10 товаров белорусского экспорта:

Удобрения: 2,5 млрд долларов (10,1% от общего экспорта) Минеральное топливо, включая нефть: 2,4 млрд долларов (9,6%) Молочные продукты, яйца, мёд: 2,3 млрд долларов (9,4%) Транспортные средства: 1,9 млрд долларов (7,5%) Древесина: 1,6 млрд долларов (6,5%) Оборудование, включая компьютеры: 1,4 млрд долларов (5,5%) Электрооборудование, оборудование: 1 млрд долларов (4,2%) Пластмасса, пластмассовые изделия: 993,9 млн долларов (4%) Чугун, сталь: 863 млн долларов (3,5%) Мясо: 785,4 млн долларов (3,2%)

Десять крупнейших экспортных товаров из Беларуси составляют две трети (63,4%) от общей стоимости её мировых поставок.

Древесина (рост на 15%) и мясо (рост на 0,2%) были единственными основными экспортными категориями из Беларуси, которые выросли с 2019 по 2020 год.

С макроэкономической точки зрения, общий объём экспорта Беларуси составляет 12,9% её валового внутреннего продукта на 2020 год (192,6 млрд долларов по паритету покупательной способности). Это 12,9% экспорта к общему ВВП по ППС на 2020 год по сравнению с 11,1% на 2019 год. Эти показатели предполагают относительно растущую зависимость от продуктов, продаваемых на международных рынках, для общих экономических показателей Беларуси, хотя и в короткие сроки.