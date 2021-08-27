Санслужба Слуцка рассказала, будет ли третья волна COVID-19 и сколько всего жителей уже привито

Ирина Черкас, заведующий отделом эпидемиологии Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии, рассказала «Слуцкаму краю» о том, сколько случчан привилось от COVID-19, ожидается ли третья волна заболеваемости коронавирусом и что известно об индийском штамме.

Сколько случчан уже привилось от коронавируса

Провакцинировано 12,54% населения района.

12,54% населения района. Полный курс вакцинации прошли 95,43% работников организаций здравоохранения, 28,76% - сферы образования.

прошли 95,43% работников организаций здравоохранения, 28,76% - сферы образования. Вторым компонентом привито 52,45% сотрудников учреждений социальной сферы, в т. ч. с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, работников торговли и общественного питания — 11,38%, сферы бытового обслуживания — 15,35%, транспортных организаций — 18,14%, учреждений культуры и спорта — 13,20%.

Ранее главный врач Слуцкой ЦРБ сообщал «Кур`еру», что среди взрослых случчан первой дозой привито 15,35%, второй — 13,52%. То есть полный курс вакцинации прошли 13,52%.

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По состоянию на 24 августа в Слуцкую ЦРБ поступили:

11 975 доз I компонента комбинированной векторной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (производство РФ и РБ);

10 175 доз компонента II, 1 540 доз инактивационной вакцины (производство КНР).

Этого достаточно для охвата вакцинацией 14,31% населения Слуцкого района.

Что известно о дельта-штамме

Вдвое заразнее и смертоноснее, чем уханьский вариант коронавируса;

передаётся вакцинированными людьми;

может вызывать более серьёзные осложнения в сравнении с предыдущими штаммами коронавируса;

симптомы: головная боль, насморк, боль в горле, чихание, постоянный кашель. Может наблюдаться расстройство желудочно-кишечного тракта;

при заражении этим штаммом у пациентов не пропадают обоняние и вкус.

Ожидается ли на Случчине третья волна заболеваемости COVID-19

По словам Ирины Черкас, однозначный ответ на этот вопрос не даст никто. В осенне-зимний период традиционно ожидается сезонный подъём заболеваемости вирусными инфекциями.

«Настоятельно рекомендуем случчанам пройти вакцинацию против COVID-19 сейчас. Так как между вакцинацией против коронавируса и гриппа должно пройти не менее месяца», — отметила Ирина Черкас.

О ношении маски в общественных местах

«Масочный режим, соблюдение респираторного этикета и социального дистанцирования является наиболее эффективной мерой по сдерживанию роста заболеваемости COVID-19. Все должны осознавать свою ответственность за окружающих нас людей — как знакомых, так и незнакомых — и продолжать носить маски там, где наиболее высокая вероятность заразиться коронавирусом», — сказала Ирина Черкас.