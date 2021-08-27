В магазинах КУП «Слуцкторг» новое поступление цемента

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Портландцемент М500Д0 мешок (25кг) по выгодной цене в магазинах КУП «Слуцкторг»!

  • № 12 «Посудохозяйственный» (ул. Копыльская, 5)
  • № 35 «Стройматериалы» (Базарная площадь)

6 руб. 95 коп.

Приглашаем за покупками!

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КУП «Слуцкторг» УНП 600 154 555