Солигорский концерт ко Дню шахтёра покажут по БТ

В Солигорске полным ходом идёт подготовка к праздникам — Дню шахтёра и Дню города. Традиционно эти гулянья объединяют.

28 августа на центральной площади состоится большой концерт Президентского оркестра. Под это мероприятие на площади строится специальная сцена. Концерт будет транслироваться по белорусскому телевидению.

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Как сказал монтажник металлоконструкций, после выступления всё оборудование и металлоконструкции разберут и увезут. «Это вам не с гармонью на лавочке! Это современный концерт!» — заметил проходивший мимо пенсионер.