Солигорский концерт ко Дню шахтёра покажут по БТ

Владимир Амельченя
-
0

В Солигорске полным ходом идёт подготовка к праздникам — Дню шахтёра и Дню города. Традиционно эти гулянья объединяют.

28 августа на центральной площади состоится большой концерт Президентского оркестра. Под это мероприятие на площади строится специальная сцена.

Солигорский концерт покажут по БТ Слуцк
Так выглядит каркас шалаша. Фотографии: Владимир Амельченя
Концерт будет транслироваться по белорусскому телевидению.

Реклама

Как сказал монтажник металлоконструкций, после выступления всё оборудование и металлоконструкции разберут и увезут.

Солигорский концерт покажут по БТ Слуцк
В этих ящиках, как сказали монтажники, аппаратура телевизионщиков
«Это вам не с гармонью на лавочке! Это современный концерт!» — заметил проходивший мимо пенсионер.
Солигорский концерт покажут по БТ Слуцк
Районное начальство стройку держит на контроле