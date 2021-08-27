У активистки и многодетной мамы из Слуцка дома прошёл обыск. Забрали два ноутбука

Информацию об обыске подтвердила «Кур'еру» сама Наталья Масюк — коуч, активистка и многодетная мама. Она рассказала, что в среду, 25 августа, силовики взломали её дверь, когда её и детей не было дома. Забрали два ноутбука.

Мужа Натальи задержали и отпустили. Ему показали постановление, где, по его словам, было указано несколько статей. Свой процессуальный статус (если он есть) Наталья не знает, с ней по этому поводу никто не связывался.

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Также пост об обыске Наталья разместила в своей социальной сети. Она пишет, что её аккаунты могут быть взломаны, и просит не реагировать на подозрительные сообщения, приходящие от её имени.