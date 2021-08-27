Акция в магазинах ОАО «Красный пищевик». Подарок детям к 1 сентября

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Адреса магазинов:

г. Слуцк, ул. Ленина, 150.

г. Минск, ул. В Хоружей, 8 (рынок Комаровка).

УНП 700 067 279 ОАО «Красный пищевик»