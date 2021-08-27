Министерство образования опубликовало расписание учебного процесса и каникул на 2021/2022 учебный год.

Сроки образовательного процесса по четвертям:

первая четверть — с 1 сентября 2021 г. по 31 октября 2021 г.;

— с 1 сентября 2021 г. по 31 октября 2021 г.; вторая — с 8 ноября 2021 г. по 24 декабря 2021 г.;

— с 8 ноября 2021 г. по 24 декабря 2021 г.; третья — с 10 января 2022 г. по 26 марта 2022 г.;

— с 10 января 2022 г. по 26 марта 2022 г.; четвёртая — с 4 апреля 2022 г. по 31 мая 2022 г.

На протяжении учебного года устанавливаются каникулы:

осенние — 8 дней с 31 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. включительно;

— 8 дней с 31 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. включительно; зимние — 16 дней с 25 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г. включительно;

— 16 дней с 25 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г. включительно; весенние — 8 дней с 27 марта 2022 г. по 2 апреля 2022 г. включительно;

— 8 дней с 27 марта 2022 г. по 2 апреля 2022 г. включительно; летние — 92 дня с 1 июня 2022 г. по 31 августа 2022 г., для учащихся, завершивших обучение на II ступени общего среднего образования, — 82 дня с 11 июня 2022 г. по 31 августа 2021 г. включительно.

Для учащихся I-II классов (ІІІ классов — для учащихся с особенностями психофизического развития с пятилетним сроком обучения на I ступени общего среднего образования) в ІІІ четверти проводятся дополнительные зимние каникулы с 14 февраля 2022 г. по 20 февраля 2022 г. продолжительностью 7 дней.