«В результате стадо отправилось на колбасу…» Как «регулирование» жизни села отбивает желание работать на земле

В былые времена на селе в каждом дворе была корова, а то и две. Корову называли кормилица. Сельсовет выделял для деревенского стада пастбище и человека с лошадью, который по утрам собирал молоко. Со временем какой-то умник решил, что содержать лошадь и платить зарплату — невыгодно. И сбор молока передали частнику, который обслуживает половину района.

Данный сборщик не собирает молоко по селу, а принимает его в каждой деревне, в определённом месте и в конкретное время. В связи с тем, что, кроме пенсионеров, все находятся на работе, молоко относить в конкретное время в определённое место некому, а для личного потребления можно литр приобрести в магазине. В результате стадо отправилось на колбасу, а людей назвали лодырями, которые не хотят работать.

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То же касается выращивания овощей и фруктов. В Лунинецком районе люди в селе выращивали картофель на продажу, но в один год его вывоз за рубеж запретили, а нанять машину и отвезти урожай на крахмальный завод по деньгам невыгодно. В результате у сельчан картошка пропала: у одного — 60 тонн, у другого — 100. После этого её в данном селе никто не растит.

Работы в селе нет. Заработать, возделывая землю, не дают. Вот народ и едет в город в поисках лучшей жизни.

Пока не будут созданы условия для жизни и работы, хотя бы такие, как были, на селе работать никто не будет.

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