После 5 сентября PizzaSmile в Слуцке закрывается, а KFC уже ищет работников

Как сообщили «Кур'еру» в администрации ТЦ «Маяк», пиццерия PizzaSmile работает до 5 сентября. Кто будет арендовать помещение дальше, на данный момент неизвестно. Место вакантно.

Сейчас ТЦ «Маяк» предлагает в аренду помещения от 100 до 320 кв. м на втором этаже центра. Возможные варианты видов деятельности: общепит, розничная торговля. Контакты: (+37 529) 577 95 75.

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Что именно будет на месте PizzaSmile — на данный момент неизвестно.

Одновременно с этим среди работников общепита и сферы торговли снова активно обсуждают приход в Слуцк KFC или BurgerKing.

О приходе KFC в Слуцк «Кур'ер» писал ещё в марте в своём телеграм-канале «Слуцкая телега». Однако тогда речь шла только о выкупленном здании, где была парикмахерская «Фиалка».

Кстати, 25 августа на одном из сайтов появилось объявление с вакансией официанта в Слуцке для ресторана KFC.