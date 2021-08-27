В Петрикове запускают горно-обогатительный комбинат. Это самый масштабный проект «Беларуськалия»

В пятницу, 27 августа, запускают Петриковский горно-обогатительный комбинат. На открытие приехал Александр Лукашенко. Это самый масштабный проект «Беларуськалия». Здесь будут выпускать 1,5 млн тонн удобрений в год с возможностью увеличить выпуск в 2 раза. Как пишет телеграм-канал «Пул Первого», такими темпами Петриков опередит Солигорск.

КОНТЕКСТ. Как «Кур`ер» писал ранее, «Беларуськалий» начал строительство горно-обогатительного комбината на Петриковском месторождении в 2014 году. Окончание работ было намечено на декабрь 2019-го.

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Ежегодно на Петриковском ГОКе планируют производить 7 млн тонн руды и получать 1,5 млн тонн удобрений.

На строительство ГОКа были использованы средства «Белкалия» в сумме около $ 1,5 млрд. По расчётам они окупятся через девять лет эксплуатации предприятия.

На строительстве 180 объектов комбината были заняты 12 подрядных организаций, преимущественно из Солигорска. Это трест «Шахтоспецстрой», ПМК-9, «Пассат», Стройтрест № 3, «Солигорскстрой», «Реммонтажстрой» и другие — всего порядка 450 человек.

Работу здесь нашли и около 150 жителей Петрикова. Это строители, электрослесари и даже проходчики, которых обучил «Шахтоспецстрой».

Также «Беларуськалий» построил несколько домов на 59 квартир, которые использовались как общежитие для строителей.

Ранее.