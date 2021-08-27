На рынке в изобилии арбузы и дыни с аппетитными кричащими надписями «Самая сладкая», «Самый сахарный». На прилавках — грибы боровики, крупная ежевика и свежеприготовленная хреновина. На 1 рубль подорожали грецкие орехи, а цена на мёд остаётся стабильной — 8 рублей за 0,5 литра. Перечень цен на овощи, фрукты, оставшуюся рассаду и многое другое на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 10 часов пятницы, 27 августа.

Овощи

  • Капуста белокочанная свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм
  • Картофель — 1,5 рубля за 1 килограмм
  • Цветная капуста — 4 рубля за 1 килограмм
  • Огурцы — 1 рубль за 1 килограмм
  • Помидоры — 1 рубль за 1 килограмм
  • Баклажаны — 1,2 рубля за 1 килограмм
  • Морковь — 1,5 рубля за 1 килограмм
  • Свёкла свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм
  • Кабачки — 0,5 рубля за 1 штуку
  • Сладкий перец — 2,5 рубля за 1 килограмм
  • Острый перец — 0,5 рубля за 1 стручок
  • Лук репчатый — 1,3 рубля за 1 килограмм
  • Чеснок свежий — 0,5 рубля за головку
  • Редис — 1,5 рубля за 1 пучок
  • Кукуруза (сладкая десертная) — 2,5 рубля за 1 килограмм.

Фрукты, бахчевые

  • Арбуз — 1−1,5 рубля за 1 килограмм
  • Дыня — 2,5 рубля за 1 килограмм
  • Абрикосы — 7,5 рубля за 1 килограмм
  • Нектарин — 6 рублей за 1 килограмм
  • Апельсин — 6 рублей за 1 килограмм
  • Персик — 6 рублей за 1 килограмм
  • Яблоки домашние — 1,2 рубля за 1 килограмм
  • Яблоки сушёные — 3 рубля за 1 килограмм
  • Груши домашние крупные — 2 рубля за 1 килограмм
  • Чернослив — 3,5 рубля за 1 килограмм
  • Виноград — 5−7 рублей за 1 килограмм
  • Лимоны — 5 рублей за 1 килограмм
  • Бананы — 3 рубля за 1 килограмм
  • Слива (местная) — 2 рубля за 1 килограмм
  • Слива крупная (Молдова) — 6,5 рубля за 1 килограмм.

Саженцы

  • Петунья (горшок с цветами) — 10 рублей
  • Розы — 12 рублей
  • Розы плетистые — 17 рублей
  • Голубика — 12 рублей
  • Клубника разная — от 1 до 3 рублей
  • Хризантема — 5 рублей 1 куст.

Ягоды

  • Ежевика — 4 рубля за 1 литр
  • Малина — 5 рублей за 1 литр
  • Черника — 4 рубля за 0,5 литра
  • Клубника — 4 рубля за 1 литр.

Орехи, приправы

  • Орех грецкий — 7 рублей за 1 килограмм
  • Орех грецкий очищенный — 5 рублей за 0,5 литра
  • Семена подсолнечника — 2,5 рубля за 1 литр
  • Семечки тыквенные сушёные — 1 рубль за стакан 200 граммов
  • Заштырин, вязанка — 2 рубля (от болезней желудочно-кишечного тракта)
  • Приправа укроп — 1 рубль за 100 граммов
  • Кориандр — 1,5 рубля за 100 граммов
  • Тмин — 1,5 рубля за 100 граммов
  • Смесь приправ — 2 рубля за 100 граммов.

Разное

  • Хреновина — 3,5 рубля за 0,5 литра
  • Мёд цветочный и рапсовый — 8 рублей за 0,5 литра
  • Грибы лисички — 5 рублей за 1 литр
  • Грибы белые — 5 рублей за кучку
  • Яйцо домашнее — 3,5 рубля за 1 десяток
  • Зелень (укроп, петрушка) — 0,5 рубля за 1 пучок
  • Пучок для засолки (укроп, хрен, листья деревьев) — 1 рубль