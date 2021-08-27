На рынке в изобилии арбузы и дыни с аппетитными кричащими надписями «Самая сладкая», «Самый сахарный». На прилавках — грибы боровики, крупная ежевика и свежеприготовленная хреновина. На 1 рубль подорожали грецкие орехи, а цена на мёд остаётся стабильной — 8 рублей за 0,5 литра. Перечень цен на овощи, фрукты, оставшуюся рассаду и многое другое на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 10 часов пятницы, 27 августа.
Овощи
- Капуста белокочанная свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм
- Картофель — 1,5 рубля за 1 килограмм
- Цветная капуста — 4 рубля за 1 килограмм
- Огурцы — 1 рубль за 1 килограмм
- Помидоры — 1 рубль за 1 килограмм
- Баклажаны — 1,2 рубля за 1 килограмм
- Морковь — 1,5 рубля за 1 килограмм
- Свёкла свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм
- Кабачки — 0,5 рубля за 1 штуку
- Сладкий перец — 2,5 рубля за 1 килограмм
- Острый перец — 0,5 рубля за 1 стручок
- Лук репчатый — 1,3 рубля за 1 килограмм
- Чеснок свежий — 0,5 рубля за головку
- Редис — 1,5 рубля за 1 пучок
- Кукуруза (сладкая десертная) — 2,5 рубля за 1 килограмм.
Фрукты, бахчевые
- Арбуз — 1−1,5 рубля за 1 килограмм
- Дыня — 2,5 рубля за 1 килограмм
- Абрикосы — 7,5 рубля за 1 килограмм
- Нектарин — 6 рублей за 1 килограмм
- Апельсин — 6 рублей за 1 килограмм
- Персик — 6 рублей за 1 килограмм
- Яблоки домашние — 1,2 рубля за 1 килограмм
- Яблоки сушёные — 3 рубля за 1 килограмм
- Груши домашние крупные — 2 рубля за 1 килограмм
- Чернослив — 3,5 рубля за 1 килограмм
- Виноград — 5−7 рублей за 1 килограмм
- Лимоны — 5 рублей за 1 килограмм
- Бананы — 3 рубля за 1 килограмм
- Слива (местная) — 2 рубля за 1 килограмм
- Слива крупная (Молдова) — 6,5 рубля за 1 килограмм.
Саженцы
- Петунья (горшок с цветами) — 10 рублей
- Розы — 12 рублей
- Розы плетистые — 17 рублей
- Голубика — 12 рублей
- Клубника разная — от 1 до 3 рублей
- Хризантема — 5 рублей 1 куст.
Ягоды
- Ежевика — 4 рубля за 1 литр
- Малина — 5 рублей за 1 литр
- Черника — 4 рубля за 0,5 литра
- Клубника — 4 рубля за 1 литр.
Орехи, приправы
- Орех грецкий — 7 рублей за 1 килограмм
- Орех грецкий очищенный — 5 рублей за 0,5 литра
- Семена подсолнечника — 2,5 рубля за 1 литр
- Семечки тыквенные сушёные — 1 рубль за стакан 200 граммов
- Заштырин, вязанка — 2 рубля (от болезней желудочно-кишечного тракта)
- Приправа укроп — 1 рубль за 100 граммов
- Кориандр — 1,5 рубля за 100 граммов
- Тмин — 1,5 рубля за 100 граммов
- Смесь приправ — 2 рубля за 100 граммов.
Разное
- Хреновина — 3,5 рубля за 0,5 литра
- Мёд цветочный и рапсовый — 8 рублей за 0,5 литра
- Грибы лисички — 5 рублей за 1 литр
- Грибы белые — 5 рублей за кучку
- Яйцо домашнее — 3,5 рубля за 1 десяток
- Зелень (укроп, петрушка) — 0,5 рубля за 1 пучок
- Пучок для засолки (укроп, хрен, листья деревьев) — 1 рубль