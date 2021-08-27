На рынке в изобилии арбузы и дыни с аппетитными кричащими надписями «Самая сладкая», «Самый сахарный». На прилавках — грибы боровики, крупная ежевика и свежеприготовленная хреновина. На 1 рубль подорожали грецкие орехи, а цена на мёд остаётся стабильной — 8 рублей за 0,5 литра. Перечень цен на овощи, фрукты, оставшуюся рассаду и многое другое на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 10 часов пятницы, 27 августа.

Овощи

Капуста белокочанная свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм

Картофель — 1,5 рубля за 1 килограмм

Цветная капуста — 4 рубля за 1 килограмм

Огурцы — 1 рубль за 1 килограмм

Помидоры — 1 рубль за 1 килограмм

Баклажаны — 1,2 рубля за 1 килограмм

Морковь — 1,5 рубля за 1 килограмм

Свёкла свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм

Кабачки — 0,5 рубля за 1 штуку

Сладкий перец — 2,5 рубля за 1 килограмм

Острый перец — 0,5 рубля за 1 стручок

Лук репчатый — 1,3 рубля за 1 килограмм

Чеснок свежий — 0,5 рубля за головку

Редис — 1,5 рубля за 1 пучок

Кукуруза (сладкая десертная) — 2,5 рубля за 1 килограмм.

Фрукты, бахчевые

Арбуз — 1−1,5 рубля за 1 килограмм

Дыня — 2,5 рубля за 1 килограмм

Абрикосы — 7,5 рубля за 1 килограмм

Нектарин — 6 рублей за 1 килограмм

Апельсин — 6 рублей за 1 килограмм

Персик — 6 рублей за 1 килограмм

Яблоки домашние — 1,2 рубля за 1 килограмм

Яблоки сушёные — 3 рубля за 1 килограмм

Груши домашние крупные — 2 рубля за 1 килограмм

Чернослив — 3,5 рубля за 1 килограмм

Виноград — 5−7 рублей за 1 килограмм

Лимоны — 5 рублей за 1 килограмм

Бананы — 3 рубля за 1 килограмм

Слива (местная) — 2 рубля за 1 килограмм

Слива крупная (Молдова) — 6,5 рубля за 1 килограмм.

Саженцы

Петунья (горшок с цветами) — 10 рублей

Розы — 12 рублей

Розы плетистые — 17 рублей

Голубика — 12 рублей

Клубника разная — от 1 до 3 рублей

Хризантема — 5 рублей 1 куст.

Ягоды

Ежевика — 4 рубля за 1 литр

Малина — 5 рублей за 1 литр

Черника — 4 рубля за 0,5 литра

Клубника — 4 рубля за 1 литр.

Орехи, приправы

Орех грецкий — 7 рублей за 1 килограмм

Орех грецкий очищенный — 5 рублей за 0,5 литра

Семена подсолнечника — 2,5 рубля за 1 литр

Семечки тыквенные сушёные — 1 рубль за стакан 200 граммов

Заштырин, вязанка — 2 рубля (от болезней желудочно-кишечного тракта)

Приправа укроп — 1 рубль за 100 граммов

Кориандр — 1,5 рубля за 100 граммов

Тмин — 1,5 рубля за 100 граммов

Смесь приправ — 2 рубля за 100 граммов.

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