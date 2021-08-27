Где в Слуцке дети бесплатно могут научиться рисовать, делать сувениры и картины из природного материала

«Если вы любите природу, увлекаетесь творчеством и хотите создавать своими руками сувениры, участвовать в конкурсах, интересно проводить досуг, найти новых друзей и научиться проводить экологические акции — это к нам!» — такое сообщение пришло в «Кур'ер» из Слуцкого эколого-биологического центра.

В Слуцком эколого-биологическом центре дети научатся создавать картины из природного материала, работать с бумагой и бросовыми материалами, рисовать натюрморты и пейзажи. Кроме того, они смогут проводить исследования, пользоваться микроскопом и биноклем, попробовать себя в качестве ведущих экологических мероприятий, познакомятся с животным и растительным миром Беларуси.

Реклама

Занятия в объединениях по интересам бесплатные.

Объединения по интересам

Для учащихся 5−10 классов:

«Эврика», «Зоомир», «Город фантазий», «Экологический вернисаж», «Наблюдаем за реками», «Зелёная страна», «В мире животных», «Экохудожник», «Дикая природа Беларуси», «Природа и фантазия».

Для учащихся 1−4 классов:

«Занимательная биология», «Светлячок», «Экологический экспресс», «Растишки», «Экофантазёр», «Родная природа», «Крылатый дозор», «Здравушка», «Сувенир».

Вопросы можно задать ежедневно с 9.00 до 16.00 по телефону 6 69 16.

Познакомиться с объединениями по интересам можно по ссылкам:

4 сентября с 10.00 до 12.00 для ребят и родителей ГУО «Слуцкий эколого-биологический центр учащихся» проводит день открытых дверей. Адрес: г. Слуцк, ул. М. Богдановича, 134-а.