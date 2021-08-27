В деревне под Слуцком МАЗ сбил 15-летнего велосипедиста. Подросток в больнице

В четверг, 26 августа, в слуцкой деревне Леньки грузовик МАЗ сбил 15-летнего велосипедиста, который внезапно выехал под колеса машины. Мальчика с травмами доставили в больницу для стационарного лечения, пишет МЛЫН.BY.

Как рассказала Екатерина Сильченко, инспектор отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома, грузовиком МАЗ в сцепке с полуприцепом управлял 51-летний водитель. Он ехал со стороны автодороги Р23 Минск — Микашевичи в направлении деревни Вынищи. В это время 15-летний велосипедист внезапно выехал перед грузовиком со второстепенной дороги. Водитель МАЗа не смог избежать наезда.

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В результате ДТП подросток получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы лба, левого плеча и левого колена. Его госпитализировали.