Жительница 12-го городка Слуцка, у которой украли фонарики, рассказала, как высадила цветы и деревья возле своего дома (репортаж Александра Бранкевича)

В четверг, 26 августа, «Кур'ер» рассказывал историю случчанки Оксаны, которая за свои деньги купила светонакопительные фонарики, установила возле многоэтажки, в которой живёт, а их украли. Как оказалось, светильники — не единственное, чем девушка украсила территорию. Также она высадила цветы и деревья.

Почему случчанка решила облагородить участок, кто ей в этом помогал и при чём здесь реинкарнация, смотрите в нашем сюжете.

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Приятного просмотра!

Ведущий: Александр Бранкевич, Видео: Глеб Рулёв

РАНЕЕ. Жительница Слуцка за свои деньги купила фонарики, установила возле дома, а их украли (репортаж Александра Бранкевича).