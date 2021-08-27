Случчанин передал 100 рублей на велосипед для сторожа «колхозного» сада, про которую рассказывал «Кур'ер»

На днях «Кур'ер» опубликовал историю случчанки, которая работает сторожем «колхозного» яблоневого сада. Светлана Любецкая рассказала, что может передвигаться по посадкам только пешком или на велосипеде. Но своего такого транспортного средства у неё нет, потому что купить его дорого.



После выхода статьи с редакцией связался Алексей Казючиц. Он прочитал статью в Telegram-канале «Слуцкая телега» (t.me/slutsk) и в тот же день предложил свою помощь героине нашей публикации — передать 100 рублей на покупку велосипеда.

Мы пригласили Алексея в редакцию. Случчанин рассказал, почему решил помочь и немного о себе. Алексею Казючицу 27 лет. Он родился и вырос в Слуцке, окончил гимназию № 2. В 2010 году поступил на ветеринара, а на 4-м курсе перевёлся в РУДН в Москву. Затем 5 лет отработал в клинике. Сейчас молодой человек живёт в Дании, а этим летом приехал к родным в Слуцк.

Реклама

«Статья меня зацепила. Это тяжёлая ситуация, когда человек теряет работу, а потом вынужден трудиться в сложных условиях, — рассказал Алексей. — И просто я такой человек — люблю помогать людям. Считаю, если ты можешь что-то сделать, если это идёт не в ущерб тебе, то лучше помочь, чем оставить как есть.

Плюс ко всему велосипед для меня — очень удобный вид транспорта. Сейчас живу в Дании, а там это очень распространено. Это страна, в которой всё делают для людей.

Первая мысль была, когда прочитал статью, что женщине нужен хороший велосипед, на котором она сможет ездить на работу, объезжать сад гораздо быстрее.

Я сам ветеринар. Когда жил и работал в Москве, там помогал людям. И раньше тоже. Всё началось со школы, когда за учениками „закрепляли“ ветеранов. У нашего класса была пожилая пара. Мы помогали им по хозяйству, поздравляли, просто заходили в гости. И не только на праздники, как остальные. Я был одним из всех, кто говорил: „Давайте соберём какие-то вещи, сходим и поможем чем-нибудь“.

Не могу сказать, что я слишком добрый человек, потому что в школе меня научили не давать садиться себе на шею. Многие считали, что, если ты сын директора, то тебе все оценки ставят просто так, делают поблажки. Но никто не понимал, что с тебя спрос гораздо больше. Не мог подделать дневник, стереть оценки, не мог соврать, потому что папа проверял журнал моего класса каждый день».

Если кто-то из читателей «Кур'ера» хочет присоединиться и помочь случчанке с покупкой велосипеда, то звоните на номер (8029) 250 91 99.

РАНЕЕ. «Иногда думаю, что, может, и домой не вернусь». Случчанка рассказала, как работает сторожем «колхозного» сада