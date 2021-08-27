По данным метеостанции «Слуцк», ночью 27 августа на Слуцк спустился туман. По состоянию на 3 часа видимость составила 0,0 км. К утру туман немного рассеялся. Каким его увидели жители города, смотрите фотоподборку «Кур'ера».

Сегодня ночью Слуцк окутал густой туман с нулевой видимостью. Утренние фото
Фото: Татьяна Кожушко
Сегодня ночью Слуцк окутал густой туман с нулевой видимостью. Утренние фото
Фотографии: Глеб Рулёв
Сегодня ночью Слуцк окутал густой туман с нулевой видимостью. Утренние фото

Сегодня ночью Слуцк окутал густой туман с нулевой видимостью. Утренние фото

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Сегодня ночью Слуцк окутал густой туман с нулевой видимостью. Утренние фото

Сегодня ночью Слуцк окутал густой туман с нулевой видимостью. Утренние фото

Сегодня ночью Слуцк окутал густой туман с нулевой видимостью. Утренние фото

Сегодня ночью Слуцк окутал густой туман с нулевой видимостью. Утренние фото

Сегодня ночью Слуцк окутал густой туман с нулевой видимостью. Утренние фото

Сегодня ночью Слуцк окутал густой туман с нулевой видимостью. Утренние фото
Фотографии: Елена Бадьина
Сегодня ночью Слуцк окутал густой туман с нулевой видимостью. Утренние фото

Сегодня ночью Слуцк окутал густой туман с нулевой видимостью. Утренние фото

Сегодня ночью Слуцк окутал густой туман с нулевой видимостью. Утренние фото

Сегодня ночью Слуцк окутал густой туман с нулевой видимостью. Утренние фото

Сегодня ночью Слуцк окутал густой туман с нулевой видимостью. Утренние фото

Сегодня ночью Слуцк окутал густой туман с нулевой видимостью. Утренние фото

Сегодня ночью Слуцк окутал густой туман с нулевой видимостью. Утренние фото

Сегодня ночью Слуцк окутал густой туман с нулевой видимостью. Утренние фото
Фотографии: Александр Шелехов
Сегодня ночью Слуцк окутал густой туман с нулевой видимостью. Утренние фото

Сегодня ночью Слуцк окутал густой туман с нулевой видимостью. Утренние фото

Сегодня ночью Слуцк окутал густой туман с нулевой видимостью. Утренние фото

Сегодня ночью Слуцк окутал густой туман с нулевой видимостью. Утренние фото